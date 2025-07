Biển số xe mới tại các tỉnh, thành hợp nhất tính theo đầu số nào?

Những ngày qua, câu chuyện về sắp xếp đơn vị hành chính (sáp nhập, hợp nhất các tỉnh; giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành) nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều người. Bên cạnh các vấn đề về thủ tục, pháp lý về đất đai, bảo hiểm, cư trú,… nhiều người dân có nhu cầu mua bán xe hiện cũng rất băn khoăn, chưa nắm rõ quy định mới về việc đăng ký, cấp biển số xe. Đặc biệt tại các tỉnh, thành vừa hoàn tất hợp nhất, sáp nhập.

Liên quan đến những thắc mắc này, trước đó, đại diện Cục CSGT cho biết, cả nước vẫn giữ nguyên các đầu số trên biển số như hiện tại. Đồng nghĩa, ký hiệu biển số xe của các tỉnh, thành phố sau khi hợp nhất sẽ bao gồm ký hiệu biển số của các địa phương được hợp nhất.

Nhiều người vẫn băn khoăn, chưa nắm rõ quy định mới liên quan đến việc bấm biến số xe mới sau sáp nhập ẢNH VŨ PHƯỢNG

Trong đó, biển số có ký hiệu của địa phương được giữ nguyên tên sau sáp nhập sẽ được cấp trước. Ví dụ tỉnh Hưng Yên: 89, tỉnh Ninh Bình: 35, tỉnh Phú Thọ: 19, tỉnh Đồng Tháp: 66. Riêng tỉnh An Giang cấp ký hiệu 68.

Sau khi cấp hết ký hiệu biển số này sẽ cấp đến các ký hiệu còn lại của các tỉnh thành sau sáp nhập, theo thứ tự từ thấp đến cao. Đáng chú ý, đây là quy định hoàn toàn mới, nhưng thực tế nhiều người vẫn chưa thực sự nắm rõ. Nhất là tại các địa phương được hình thành từ việc hợp nhất từ 3 tỉnh, thành cũ.

Hiện tại các địa phương mới sáp nhập và có ít nhất 3 đầu số gồm tỉnh Phú Thọ, TP.Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, TP.Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Với quy định trên, lấy ví dụ trường hợp tỉnh Phú Thọ; sau khi cấp hết biển số đầu số 19, thứ tự ưu tiên các đầu số tiếp theo lần lượt là 28 và 88. Tương tự, với tỉnh Ninh Bình, khi cấp hết biển số có đầu số 35, thứ tự tiếp theo là 18 và 90. Tỉnh Lâm Đồng sau khi hết đầu số 49, các đầu số tiếp theo là 48 và 86.

Với các tỉnh, thành có ít nhất 3 đầu số, sau khi cấp hết các đầu số của tỉnh được giữ nguyên tên sau sáp nhập, thứ tự các đầu số tiếp theo sẽ tính từ thấp đến cao ĐỒ HỌA: BÁ HÙNG

Với TP.HCM, sau khi hết các đầu số từ 50 - 59, biển số tiếp theo sẽ ưu tiên đầu số 61, rồi mới đến 72. Tương tự tại TP.Cần Thơ, sau khi hết biển số có đầu số 65 như hiện tại, thứ tự ưu tiên tiếp theo là 83, sau đó là 95.

Ngoài ra, liên quan đến việc đăng ký xe, trong Thông tư 51/2025/TT-BCA do Bộ Công an ban hành mới đây (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA) có hiệu lực ngay từ ngày 1.7 cũng có quy định mới về việc cá nhân, tổ chức được đăng ký xe tại các điểm đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và tất cả công an cấp xã trong tỉnh, thành phố.

Điều này có nghĩa, các cá nhân và tổ chức không còn bị quy định ràng buộc phải đăng ký xe tại một địa điểm cố định như trước đây. Thay vào đó, có thể tự do lựa chọn giữa Phòng CSGT hoặc bất kỳ trụ sở công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống hoặc đặt trụ sở.

Từ ngày 1.7, người dân được lựa chọn giữa bất kỳ trụ sở công an cấp xã nào trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống hoặc đặt trụ sở để đăng ký xe ẢNH: ĐỘC LẬP

Quy định mới áp dụng đối với việc đăng ký các loại phương tiện, gồm ô tô, mô tô và xe máy chuyên dùng. Đối với xe có nguồn gốc tịch thu phải đăng ký tại Phòng CSGT. Đối với xe trúng đấu giá biển số ngoài việc được đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở, cá nhân, tổ chức còn được đăng ký tại Phòng CSGT quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Riêng đối với xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới, thì trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, công tác đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại địa bàn xã đó do phòng CSGT thực hiện.

Việc xóa bỏ vùng đăng ký xe như trước đây được xem là đột phá, thay đổi quan trọng trong việc hiện đại hóa dịch vụ công, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển cho người dân.