Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Ô tô trôi tự do ra đường suýt gây họa vì tài xế... quên kéo phanh tay

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
12/08/2025 08:41 GMT+7

Đỗ xe ở vị trí dốc nhưng lại bất cẩn quên cài phanh tay, tài xế ô tô 7 chỗ suýt phải trả giá đắt khi chiếc xe trôi ra đường, may mắn không va chạm với ô tô khác đang lưu thông.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "hy hữu", khi một tài xế lơ đễnh, đỗ xe ở vị trí dốc nghiêng nhưng lại quên cài phanh tay, suýt dẫn đến tai nạn khiến nhiều người một phen "thót tim".

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 24.7.2025 trên đường tỉnh 329, đoạn qua địa bàn xã Hòa Hội, TP.HCM.

Ô tô trôi tự do ra đường suýt gây họa vì tài xế... quên kéo phanh tay

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường tỉnh 329, hướng từ nút giao Đá Bạc về hồ Suối Các. Khi đến đoạn gần trường mầm non Hòa Hội, tài xế giật mình phát hiện phía trước bất ngờ có một ô tô khác màu xám loạt MPV 7 chỗ đang đỗ bên lề đột ngột đi lùi, lao ra chắn ngang đường.

May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình lúc này đang lái xe tập trung nên sớm phát hiện mối nguy hiểm và kịp thời phanh gấp, tránh được vụ va chạm.

Theo thông tin từ người đăng tải đoạn video, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tài xế ô tô 7 chỗ khi đỗ xe bên đường đã quên cài phanh tay. Trong khi, vị trí đỗ xe lại có địa hình dốc nghiêng, khiến chiếc ô tô sau đó trôi tự do, lao ngang sang đường.

Ô tô trôi tự do ra đường suýt gây họa vì tài xế... quên kéo phanh tay - Ảnh 1.

Tình huống tài xế ô tô bất cẩn, quên kéo phanh tay khiến ô tô trôi tự do ra đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều một phen "hú vía" trước sự cố nói trên. Đồng thời, không ít người cũng bày tỏ sự ngao ngán với tình huống đỗ xe quá lơ đễnh của tài xế ô tô con.

Phanh tay (phanh đỗ xe) là gì?

Để đảm bảo an toàn cho xe và người dùng, các nhà sản xuất ô tô đã trang bị phanh tay hay phanh đỗ xe. Bộ phận này có chức năng hỗ trợ giữ chiếc xe đứng yên, ngăn nguy cơ lăn bánh khi không có tài xế. Nhất là trong các trường hợp ô tô dừng đỗ ở khu vực đường dốc nghiêng.

Trên xe sử dụng hộp số tự động, thường khi tài xế chuyển về số P, hộp số sẽ giữ xe không di chuyển. Tuy vậy, nếu vị trí dừng, đỗ là khu vực nghiêng hay đường có độ dốc quá lớn, xe sẽ bị trôi. Chính vì vậy, khi dừng hoặc đỗ xe, cần chú ý sử dụng thêm phanh tay (phanh đỗ). Bên cạnh đảm bảo an toàn, việc kéo phanh tay còn hạn chế áp lực hay nguy cơ lên bánh răng hộp số.

Còn trên xe số sàn, nguy cơ xe bị trôi thậm chí còn lớn hơn. Do loại xe này không có số P như xe số tự động. Do đó, khi xe dừng, tài xế sẽ trả về số N, nếu không có phanh tay (phanh đỗ) dù vị trí dừng, đỗ chỉ hơi nghiêng nhẹ, xe vẫn có thể bị trôi.

Tin liên quan

'Quái xế' lái ô tô chuyển cùng lúc 5 làn đường, suýt tông xe máy

'Quái xế' lái ô tô chuyển cùng lúc 5 làn đường, suýt tông xe máy

Bất chấp khu vực giao lộ đang có đông phương tiện di chuyển, tài xế vẫn lái ô tô con chạy ẩu, chuyển cùng lúc 5 làn đường, tạt đầu cùng lúc nhiều xe phía sau, suýt dẫn đến tai nạn.

Ô tô con lạng lách đánh võng, cố tình chèn đường xe khách trên phố

Kinh hoàng ô tô chạy ngược chiều, quay đầu trên cao tốc trong đêm

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô tài xế Ô tô đi lùi ô tô trôi tự do phanh tay phanh đỗ xe Quên Kéo Phanh Tay lắng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận