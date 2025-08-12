Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông "hy hữu", khi một tài xế lơ đễnh, đỗ xe ở vị trí dốc nghiêng nhưng lại quên cài phanh tay, suýt dẫn đến tai nạn khiến nhiều người một phen "thót tim".

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 24.7.2025 trên đường tỉnh 329, đoạn qua địa bàn xã Hòa Hội, TP.HCM.

Ô tô trôi tự do ra đường suýt gây họa vì tài xế... quên kéo phanh tay

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên đường tỉnh 329, hướng từ nút giao Đá Bạc về hồ Suối Các. Khi đến đoạn gần trường mầm non Hòa Hội, tài xế giật mình phát hiện phía trước bất ngờ có một ô tô khác màu xám loạt MPV 7 chỗ đang đỗ bên lề đột ngột đi lùi, lao ra chắn ngang đường.

May mắn, tài xế ô tô gắn camera hành trình lúc này đang lái xe tập trung nên sớm phát hiện mối nguy hiểm và kịp thời phanh gấp, tránh được vụ va chạm.

Theo thông tin từ người đăng tải đoạn video, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do tài xế ô tô 7 chỗ khi đỗ xe bên đường đã quên cài phanh tay. Trong khi, vị trí đỗ xe lại có địa hình dốc nghiêng, khiến chiếc ô tô sau đó trôi tự do, lao ngang sang đường.

Tình huống tài xế ô tô bất cẩn, quên kéo phanh tay khiến ô tô trôi tự do ra đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều một phen "hú vía" trước sự cố nói trên. Đồng thời, không ít người cũng bày tỏ sự ngao ngán với tình huống đỗ xe quá lơ đễnh của tài xế ô tô con.

Phanh tay (phanh đỗ xe) là gì?

Để đảm bảo an toàn cho xe và người dùng, các nhà sản xuất ô tô đã trang bị phanh tay hay phanh đỗ xe. Bộ phận này có chức năng hỗ trợ giữ chiếc xe đứng yên, ngăn nguy cơ lăn bánh khi không có tài xế. Nhất là trong các trường hợp ô tô dừng đỗ ở khu vực đường dốc nghiêng.

Trên xe sử dụng hộp số tự động, thường khi tài xế chuyển về số P, hộp số sẽ giữ xe không di chuyển. Tuy vậy, nếu vị trí dừng, đỗ là khu vực nghiêng hay đường có độ dốc quá lớn, xe sẽ bị trôi. Chính vì vậy, khi dừng hoặc đỗ xe, cần chú ý sử dụng thêm phanh tay (phanh đỗ). Bên cạnh đảm bảo an toàn, việc kéo phanh tay còn hạn chế áp lực hay nguy cơ lên bánh răng hộp số.

Còn trên xe số sàn, nguy cơ xe bị trôi thậm chí còn lớn hơn. Do loại xe này không có số P như xe số tự động. Do đó, khi xe dừng, tài xế sẽ trả về số N, nếu không có phanh tay (phanh đỗ) dù vị trí dừng, đỗ chỉ hơi nghiêng nhẹ, xe vẫn có thể bị trôi.