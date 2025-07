Ô tô số tự động: Vì sao phải về chế độ số P trước khi tắt máy?

Khác với ô tô sử dụng hộp số sàn, ô tô số tự động có các chế độ số phổ biến như R (Reverse) được sử dụng khi lùi xe; D (Drive) còn gọi là số tiến; P (Parking) sử dụng khi dừng, đỗ xe và N (Neutral) còn có tên gọi khác là số more cho biết xe đang ở trạng thái tự nhiên, nghĩa là động cơ vẫn đang chạy nhưng các bánh xe không chuyển động… Trong đó, các tài xế được khuyến cáo trước khi đỗ xe, tắt máy nên chuyển cần số về chế độ số P.

Các tài xế được khuyến cáo trước khi đỗ xe, tắt máy nên chuyển cần số về chế độ số P Ảnh: B.H

Đối với những người mới sử dụng ô tô hoặc vừa chuyển từ ô tô số sàn sang ô tô số tự động thường thắc mắc, tại sao phải chuyển số về P trước khi tắt động cơ mà không phải chế độ số N hay D… Thậm chí, nhiều người dùng ô tô còn nhầm lẫn, quên về số P trước khi tắt máy. Trong những trường hợp này, các mẫu ô tô đời mới sẽ phát tín hiệu cảnh báo người lái.

Lý do nên về chế độ số P trước khi tắt máy

Chế độ số chính xác và an toàn nhất cho ô tô số tự động trước khi tắt máy là số P (đỗ xe). Chế độ số "P" được thiết kế để khóa các cơ cấu bên trong hệ thống truyền động, khiến bánh xe bị khóa và không thể di chuyển, ngay cả khi đỗ trên mặt đường bằng phẳng hoặc dốc. Việc chuyển cần số về chế độ số P trước khi tắt máy giúp ngăn ngừa tình trạng xe lăn bánh ngoài ý muốn, có thể gây nguy hiểm cho tài sản và tính mạng.

Nếu chuyển về chế độ số nào khác trước khi tắt động cơ chẳng hạn như D (số tiến), N hoặc số R đều không đúng cách và nguy hiểm. Nếu tắt động cơ khi cần số đang ở vị trí D hoặc R mà không đạp phanh hoặc kéo phanh tay, xe có thể di chuyển về phía trước hoặc lùi ngay khi nhả phanh. Ngay cả ở vị trí số N, tức là số không, bánh xe vẫn di chuyển nếu không kéo phanh tay.

Về chế độ số P trước khi tắt máy được xem là nguyên tắc an toàn cơ bản khi sử dụng ô tô số tự động Ảnh: B.H

Về chế độ số P trước khi tắt máy được xem là nguyên tắc an toàn cơ bản khi sử dụng ô tô số tự động, vì cơ cấu hộp số ở chế độ số P sẽ khóa bánh xe để ngăn xe không bị trôi và giúp ngăn ngừa tai nạn có thể xảy ra do quên kéo phanh tay. Ngoài ra, việc chuyển sang số P trước khi tắt động cơ sẽ giúp hộp số ở trạng thái an toàn và sẵn sàng cho lần khởi động động cơ tiếp theo.

Do đó, vì sự an toàn của chính bạn và những người khác, khi sử dụng ô tô số tự động tốt nhất nên tập thói quen chuyển cần số về chế độ số P trước khi tắt máy.

Thao tác đỗ ô tô số tự động như thế nào cho đúng trước khi tắt máy?

Hiện nay, không ít người sử dụng ô tô lắp hộp số tự động tại Việt Nam thường có thói quen chuyển cần số về vị trí P trước, rồi mới kéo phanh tay khi dừng, đỗ xe. Theo suy nghĩ của nhiều người, việc chuyển cần số về vị trí P hay kéo phanh trước thường không quan trọng khi đã đảm bảo thực hiện hết các thao tác để đỗ xe an toàn. Tuy nhiên, khi đỗ xe, đặc biệt tại các vị trí không bằng phẳng, việc tài xế chuyển cần số về vị trí P trước khi kéo phanh tay sẽ góp phần gây ảnh hưởng xấu cho các chi tiết trong cơ cấu hộp số.



Vì sự an toàn của chính bạn và những người khác, khi sử dụng ô tô số tự động tốt nhất nên tập thói quen chuyển cần số về chế độ số P trước khi tắt máy Ảnh: B.H

Theo lời khuyên của các tài xế có kinh nghiệm, khi đỗ xe các lái xe nên thực hiện theo các bước: Đạp phanh chân cho xe dừng hẳn. Sau đó, chuyển cần số sang vị trí N. Tiếp theo, kéo phanh tay, sau đó nhả phanh chân. Cuối cùng, nhấn phanh chân để tránh xe bị trôi. Chuyển cần số sang vị trí P, nhấc phanh chân và tắt máy.