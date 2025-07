Vì sao ô tô hộp số vô cấp CVT ngày càng phổ biến trên thị trường?

Khoảng 5 - 10 năm về trước, phần lớn các mẫu ô tô phân phối tại thị trường Việt Nam thường được trang bị hộp số tự động AT (Automatic Transmission) truyền thống 4 - 5 cấp, đi kèm 1 - 2 phiên bản trang bị hộp số sàn MT (Manual Transmission) để hướng đến nhóm khách hàng chạy dịch vụ. Một số hãng ô tô đến từ châu Âu, Hàn Quốc… tập trung vào cảm giác lái còn trang bị hộp số tự động ly hợp kép (DCT - Dual Clutch Transmission). Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường đã chứng kiến nhiều mẫu mã ô tô được các nhà sản xuất chuyển sang dùng hộp số vô cấp CVT (Continuously Variable Transmission).

Các dòng ô tô phổ thông, xe cỡ nhỏ, cỡ trung… lần lượt chuyển sang sử dụng hộp số vô cấp CVT Ảnh: B.H

Tại Việt Nam, những năm gần đây một loạt mẫu mã ô tô, đặc biệt là các dòng ô tô phổ thông, xe cỡ nhỏ, cỡ trung… lần lượt chuyển sang sử dụng hộp số vô cấp CVT, giúp số lượng ô tô hộp số CVT ngày càng áp đảo thị trường. Sau những mẫu mã như Mitsubishi Attrage, Honda City, Mitsubishi Outlander, Toyota Vios… Mới đây, thế hệ mới của Hyundai Accent đã loại bỏ hộp số tự động truyền thống để chuyển sang sử dụng hộp số vô cấp CVT. Bản nâng cấp của KIA Sonet do THACO AUTO lắp ráp, phân phối tại Việt Nam cũng chuyển từ hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (DCT) sang hộp số CVT…

Hộp số CVT là gì?

Về thuật ngữ, CVT là viết tắt của Continuous Variable Transmission - hộp số biến thiên liên tục. Không giống như hộp số truyền thống, hộp số vô cấp không có các cặp bánh răng tạo tỷ số truyền. CVT thường hoạt động trên một hệ thống puly (ròng rọc) và dây đai truyền cho phép thay đổi vô cấp và liên tục, không tách biệt riêng rẽ các số.

Trên một số mẫu mã ô tô, các nhà sản xuất thường công bố thông tin xe được trang bị hộp số CVT giả lập 6 cấp, 7 cấp… Ảnh: B.H

Hầu hết hộp số vô cấp CVT đều có ba phần cơ bản gồm: Đai truyền bằng kim loại hay cao su có công suất cao, một hệ puly có đầu vào thay đổi gắn với trục quay động cơ, một hệ puly đầu ra dẫn đến bánh xe. Thực tế, hộp CVT không có cấp số nhưng để đáp ứng nhu cầu di chuyển nhiều cung đường, các nhà sản xuất đã tạo các cấp số giả lập thông qua bộ điều khiển. Bộ điều khiển này sẽ cố định vị trí giữa các puly tương ứng với mỗi cấp số, để cố định tỷ số truyền, tạo ra cấp số ảo giống như hộp số AT bánh răng. Vì vậy, trên một số mẫu mã ô tô, các nhà sản xuất thường công bố thông tin xe được trang bị hộp số CVT giả lập 6 cấp, 7 cấp…

Tại sao hộp số vô cấp CVT ngày càng phổ biến trên nhiều mẫu mã ô tô?

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông tại nhiều quốc gia được cải thiện, áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng cũng những quy định nghiêm ngặt về khí thải cũng như yếu tố kinh tế người dùng ô tô quan tâm… hộp số vô cấp CVT được xem là lựa chọn tối ưu để đáp ứng các điều kiện này.

Ô tô sử dụng hộp số CVT thường có tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe dùng các loại hộp số khác Ảnh: B.H

Về yếu tố kinh tế, ô tô sử dụng hộp số CVT thường có tiết kiệm nhiên liệu hơn so với xe dùng các loại hộp số khác. Hộp số CVT có thể liên tục điều chỉnh tỷ số truyền, cho phép động cơ hoạt động ở dải vòng tua máy phù hợp nhất, giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hộp số tự động thông thường. Ngoài ra, hộp số CVT với cấu tạo đơn giản, chi phí sản xuất rẻ hơn so với hộp số tự động thông thường, cho phép các nhà sản xuất ô tô giảm chi phí sản xuất, qua đó tăng lợi thế cạnh tranh.

Có thể giúp các hãng xe giảm chi phí sản xuất, nhưng hộp số vô cấp CVT lại hoạt động tốt trong điều kiện giao thông đông đúc ở thành phố vì có thể chuyển số nhanh chóng và mượt mà. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa tại nhiều quốc gia diễn ra nhanh, các dòng ô tô cỡ nhỏ dành cho đô thị ngày càng được ưa chuộng, loại hộp số này với ưu điểm tiết kiệm, vận hành êm ái… được xem là lựa chọn tối ưu nhất cho các xe sử dụng hàng ngày để đi lại trong thành phố.

Những ưu điểm về tiết kiệm chi phí, vận hành êm ái, ít gặp các trục trặc về mặt kỹ thuật, sửa chữa đơn giản… là yếu tố giúp hộp số vô cấp CVT được sử dụng phổ biến Ảnh: B.H

Thực tế, hộp số vô cấp CVT vẫn còn một số hạn chế như dây đai có thể bị trượt và kéo giãn, làm giảm hiệu suất hoạt động; không chịu được mô-men xoắn cao, do đó không ứng dụng được với xe thể thao… Tuy nhiên, những ưu điểm về tiết kiệm chi phí, vận hành êm ái, ít gặp các trục trặc về mặt kỹ thuật, sửa chữa đơn giản… là yếu tố giúp hộp số vô cấp CVT đang được lựa chọn để dần thay thế hộp số tự động truyền thống hay hộp số ly hợp kép.