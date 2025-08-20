Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Tài xế ngang nhiên đỗ ô tô trên làn đường sát dải phân cách… để đón khách

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
20/08/2025 08:34 GMT+7

Bất chấp nguy hiểm và cản trở giao thông, tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô giữa đường, ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách khiến các xe phải sau phải giảm tốc và chuyển làn để tránh.

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, ghi lại tình huống giao thông "khó đỡ". Theo đó, một tài xế bất chấp luật, cố tình dừng đỗ ô tô ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách, gây tình trạng ùn ứ trên phố.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 17 giờ ngày 13.8.2025 trên đường Trần Vỹ, đoạn qua địa bàn phường Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Tài xế ngang nhiên đỗ ô tô trên làn đường sát dải phân cách… để đón khách

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Trần Vỹ, hướng từ Học viện Tư Pháp về Hồ Tùng Mậu. Khi đến khu vực gần Trung tâm Đăng kiểm 2925D, tài xế vô cùng bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu xám trắng hiệu Hyundai Grand i10, đang dừng đỗ ngay trên làn đường trong cùng sát dải phân cách.

Đáng chú ý, thời điểm này đoạn đường này đang có rất đông phương tiện di chuyển. Tình huống dừng đỗ xe bất chấp khiến ô tô gắn camera hành trình và các xe khác phải giảm tốc và chuyển sang làn khác; dẫn đến tình trạng ùn ứ trên đường, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Tài xế ngang nhiên đỗ ô tô trên làn đường sát dải phân cách… để đón khách - Ảnh 1.

Tình huống tài xế ngang nhiên dừng đỗ ô tô giữa đường để đón khách gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe xem thường luật của tài xế xe Hyundai Grand i10 nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm này.

Dừng đỗ xe sai quy định xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông (điểm k, khoản 5, điều 6), đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


