Hoãn tuyên vụ tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ

Ngày 20.8, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm đã tạm hoãn tuyên án đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng (có giấy phép lái xe hạng C). Dũng là tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ hồi tháng 8.2024, thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỉ đồng, làm nhiều phương tiện bốc cháy.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, đại diện Viện KSND cùng cấp đã đề nghị phạt Dũng mức án từ 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 43 ngày 8.8.2024, Trịnh Tiến Dũng lái xe tải biển số 68H - 000.xx chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang đi Khánh Hòa. Khi lưu thông trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ Q.7 về TP.Thủ Đức cũ, lúc bắt đầu đổ dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì xe bất ngờ nổ ống hơi của bầu hơi phanh, khiến hệ thống phanh hoàn toàn mất tác dụng.

Không kiểm soát được tốc độ, xe tải 68H - 000.xx lao nhanh xuống dốc và va chạm vào nhiều phương tiện cùng chiều đang di chuyển phía trước.

Va chạm liên hoàn 7 ô tô

Đầu tiên, xe tải do Dũng điều khiển tông vào đuôi xe Volvo XC90 do anh Lê Khánh Liêm cầm lái. Xe Volvo bị đẩy tới va vào ô tô Ford Teritory do anh Lê Phước Lộc điều khiển. Sau va chạm, xe Ford quay ngang trúng rơ-moóc chở dầu nhớt do anh Phan Văn Quý đang lái.

Trong khi đó, chiếc Volvo tiếp tục bị xe tải dồn lên phía trước, va chạm với xe Mercedes-Benz GLC400 do anh Vũ Thế Anh lái, rồi tiếp tục đẩy dồn về phía trước khiến xe Mercedes lao vào đuôi Toyota Fortuner do anh Phan Văn Phong lái. Xe Fortuner mất lái, va chạm tiếp vào đầu kéo container đang lưu thông ở làn bên cạnh.

Xe tải của Dũng vẫn lao tới, đẩy nhiều ô tô phía trước chèn ép nhau, trong đó có cả xe Toyota Innova do anh Nguyễn Thái Sơn điều khiển. Nhiều phương tiện bị trượt dài gần 50 mét trước khi dồn vào rơ-moóc chở cuộn thép của xe đầu kéo do anh Đặng Văn Sín điều khiển.

Sau chuỗi va chạm liên tiếp, xe Volvo và Toyota Fortuner bốc cháy dữ dội, kéo theo phần đầu xe tải của Dũng cũng bị cháy. Các phương tiện còn lại hư hỏng nặng, chỉ riêng đầu kéo chở cuộn thép của anh Sín may mắn không hư hại.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Trương Thị Hiếu đang dọn vệ sinh trên cầu Phú Mỹ, bất ngờ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào lề đường, bị thương nhẹ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không xác định được chính xác phương tiện nào gây ra thương tích cho chị Hiếu.

Kết quả kiểm tra tải trọng cho thấy xe tải 68H - 000.xx do Dũng lái chở 22,001 tấn hàng, vượt hơn 7,7 tấn so với mức tối đa cho phép là 14,4 tấn. Như vậy, xe vượt tổng trọng lượng cho phép 31,7%, vượt tải trọng trục 52,6% và vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép 52,8%.

Cơ quan tố tụng kết luận nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do xe chở quá tải, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, dẫn tới hệ thống phanh hư hỏng khi xuống dốc, gây ra tai nạn liên hoàn với 7 ô tô.

Tổng giá trị thiệt hại về tài sản sau vụ việc được Hội đồng định giá xác định là 7,499 tỉ đồng.