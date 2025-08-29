'Mưa đỏ' vượt mốc 200 tỉ, lập kỷ lục mới

Thành tích này giúp tác phẩm Mưa đỏ trở thành phim Việt về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất, vượt qua con số 172 tỉ đồng của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra mắt hồi tháng 4.

Mưa đỏ được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị ẢNH: NSX CUNG CẤP

Theo ghi nhận, chỉ riêng ngày 28.8, Mưa đỏ thu về hơn 22 tỉ đồng, tương đương với hơn 270.000 vé bán ra. Doanh thu trong ngày của tác phẩm này cũng bỏ xa các đối thủ như Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn (chiếu sớm với hơn 2,4 tỉ đồng), Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (1,2 tỉ đồng)... Ngoài ra, tỉ lệ lấp đầy rạp của “đứa con tinh thần” của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng được đánh giá khá ấn tượng.

Từ khi ra mắt, Mưa đỏ đã tạo cơn sốt tại phòng vé Việt khi liên tục dẫn đầu về doanh thu. Tác phẩm có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn, Nam Phương… giữ phong độ ổn định, thu về khoảng 20 tỉ đồng/ngày. Đáng chú ý, trong 3 ngày cuối tuần, phim “bỏ túi” hơn 81,9 tỉ đồng, bỏ xa doanh thu của các đối thủ khác.

Những hình ảnh gây xúc động trong phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền ẢNH: NSX CUNG CẤP

Đánh giá về sức hút của Mưa đỏ, phía Box Office Vietnam cho hay: “Bộ phim trở thành tác phẩm Việt Nam có doanh thu mở màn cao nhất (không chiếu vào dịp tết). Với gần 1 triệu vé được bán ra và tỷ lệ lấp đầy của phim đạt hơn 44%, Mưa đỏ đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ. Thời điểm ra mắt phim cũng góp phần tạo nên thành công nhờ được cộng hưởng với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh”.

Diễn viên 'Mưa đỏ' trải lòng khi phim bị quay lén

Bên cạnh niềm vui, đoàn phim cũng phải đối mặt với vấn nạn quay lén khi nhiều phân đoạn quan trọng được lan truyền trên mạng xã hội. Steven Nguyễn - diễn viên phim chia sẻ anh biết ơn những khán giả yêu thích phim và vui khi nhận được những phản hồi tích cực về dự án này. Song anh chia sẻ thêm: “Mình biết các bạn yêu thương bộ phim và muốn lan tỏa nó thật nhiều. Nhưng cách mà một số bạn chọn - quay lại nội dung và đăng lên mạng - lại vô tình làm tổn thương chính tác phẩm mà chúng ta đang yêu quý”.

Mưa đỏ liên tục đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé Việt sau khi công chiếu ẢNH: NSX CUNG CẤP

Theo Steven Nguyễn, một tác phẩm nghệ thuật là mồ hôi, tâm huyết của cả ê kíp. Việc quay lén và chia sẻ tràn lan khiến dự án mất đi sự trọn vẹn, còn khán giả khác không có cơ hội được trải nghiệm cảm xúc đúng nghĩa. Anh nhắn nhủ: “Hãy để tình yêu của mình dành cho nghệ thuật trở thành sự ủng hộ đẹp đẽ, văn minh bằng việc xem phim trong rạp, kể cho bạn bè nghe cảm xúc thật, và lan tỏa bằng những lời chia sẻ chân thành. Đừng để vài phút quay lén làm hỏng đi hành trình của cả một tập thể đã cống hiến hết mình. Nếu thực sự yêu thương, hãy cùng nhau bảo vệ tác phẩm này”.

Mưa đỏ được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu của dân nhân, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim có sự tham gia của Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà… Dự án này do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, Đặng Thái Huyền đảm nhận vai trò đạo diễn.