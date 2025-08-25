'Mưa đỏ' vượt mốc 100 tỉ, đạo diễn nói gì khi phim bị quay lén?

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau chưa đầy một tuần ra rạp, phim điện ảnh Mưa đỏ đã tạo cơn sốt phòng vé khi vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Đến hiện tại, dự án do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn đã đạt 107 tỉ đồng. Đây là phim Việt thứ 10 gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ” trong năm 2025. Trước đó có Chị dâu, Bộ tứ báo thủ, Đèn âm hồn, Nhà gia tiên, Nụ hôn bạc tỉ, Quỷ nhập tràng, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lật mặt 8: Một điều ước, Thám tử kiên: Kỳ án không đầu.

Mưa đỏ tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt, vượt doanh thu trăm tỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp ẢNH: ĐPCC

Riêng trong sáng 25.8, Mưa đỏ đã thu về 10,4 tỉ đồng với hơn 126.688 vé bán ra. Thành tích này giúp phim tiếp tục “xưng vương” tại phòng vé Việt, bỏ xa loạt “đối thủ” như Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! Những vũ công kasukabe, Mang mẹ đi bỏ, Conan movie 28: Dư ảnh của độc nhãn…

Doanh thu trong 3 ngày cuối tuần của Mưa đỏ đạt hơn 81,9 tỉ đồng, tương đương 843.575 vé bán ra, cho thấy tỷ lệ lấp đầy khá cao. Với thành tích này, nhiều người kỳ vọng tác phẩm do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn tiếp tục “công phá” phòng vé, đạt thêm nhiều cột mốc mới. Từ đó, phim có thể lan tỏa thông điệp về tình yêu nước, sự đấu tranh anh dũng của cha ông đến với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Trăn trở của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Mưa đỏ có sự tham gia của dàn diễn viên gồm Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Hoàng Long, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà… Tác phẩm dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu của dân nhân, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Dự án này do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thuộc dòng phim đề tài chiến tranh - cách mạng.

Mưa đỏ bị quay lén, khiến đạo diễn phải lên tiếng ẢNH: ĐPCC

Trước đó, khi chia sẻ về đứa con tinh thần này, đạo diễn Đặng Thái Huyền gửi lời cảm ơn đến các cộng sự, đồng nghiệp đã sát cánh, chia sẻ áp lực cùng mình. “Tôi hiểu rằng nói bao nhiêu cũng không đủ, nhắc tên ai cũng sẽ thiếu, bởi với một dự án lớn, khó khăn và áp lực luôn nhiều hơn tưởng tượng. Một cá nhân đạo diễn không thể nào gánh vác tất cả. Và tôi tin mọi người đều thấu hiểu sự biết ơn của tôi”.

Theo đạo diễn Đặng Thái Huyền, hành trình Mưa đỏ đã hoàn thành trọn vẹn bằng sức lực, tâm huyết nên không có gì tiếc nuối. Nói về tâm thế khi đón nhận những phản hồi của khán giả, cô bộc bạch: “Nếu được yêu thương, chúng tôi hạnh phúc. Nếu có góp ý, phê bình mang tính xây dựng, chúng tôi xin lắng nghe và cầu thị tiếp thu”.

Đáng chú ý, Đặng Thái Huyền đã có những trải lòng khi thời gian qua, mạng xã hội lan truyền nhiều clip quay lén, tiết lộ các tình tiết trong phim Mưa đỏ. Trong vai trò đạo diễn, cô không khỏi xót xa khi “đứa con tinh thần” gặp phải tình huống này. “Công sức của cả ê kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê kíp, đừng tiết lộ nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê kíp, xin dừng việc đó lại. Làm ơn hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau”.