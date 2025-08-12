Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Hiếu Nguyễn tiết lộ cảnh quay ám ảnh trong 'Mưa đỏ'

Thạch Anh
Thạch Anh
12/08/2025 17:12 GMT+7

Sau thời gian vắng bóng, Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh rộng với vai diễn chỉ huy Thành trong phim 'Mưa đỏ'. Đây là bước ngoặt trong 13 năm làm nghề của anh.

Hiếu Nguyễn chia sẻ khi hay tin về buổi tuyển chọn vai tại TP.HCM, anh đã hào hứng đến tham gia. Thời điểm đó, anh không đặt nặng chuyện vai lớn hay vai nhỏ, mà chỉ mong được góp mặt trong Mưa đỏ. Hai ngày trước buổi casting, nam diễn viên bất ngờ bị sốt. Do đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền chỉ cho anh thử những phân đoạn quan trọng.

Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh rộng, tiết lộ cảnh quay ám ảnh trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 1.

Hiếu Nguyễn từng gặp sự cố sức khỏe trước buổi casting Mưa đỏ

Ảnh: NVCC

Đây là lần đầu Hiếu Nguyễn làm việc với đạo diễn nữ. Anh nhận xét Đặng Thái Huyền là đạo diễn giỏi, mềm dẻo truyền cảm xúc cho diễn viên sáng tạo. “Dù vậy chị cũng rất quyết đoán với diễn viên, ai cũng phải tập trung trên phim trường. Mỗi lần hô “action”, bom mìn xung quanh phát nổ, chi phí lên tới vài trăm triệu đồng. Đó là công sức của cả trăm người, phải làm đúng, đủ và không ai có cơ hội làm lại lần thứ hai”, Hiếu Nguyễn nói thêm.

Cảnh quay ám ảnh Hiếu Nguyễn trong Mưa đỏ

Về tạo hình, Hiếu Nguyễn chỉ mất khoảng 30 phút, vì đa phần là để mặt tự nhiên, chỉ đắp lên người thêm bùn đất, máu giả và hóa thân thành nhân vật. “Có cảnh tôi cùng anh Hứa Vĩ Văn ở dưới hầm chật ních toàn thương binh la hét, bông băng, máu và xác người. Phân đoạn đó khiến chúng tôi không thể cầm được cảm xúc ngay cả khi đã cắt máy”, Hiếu Nguyễn chia sẻ thêm.

Để hóa thân thành người chỉ huy, Hiếu Nguyễn được học tháo ráp và bắn nhiều loại súng khác nhau. Anh đã trải qua nhiều ngày tập luyện để có được những trải nghiệm chân thật khi đứng trước ống kính. Nam diễn viên tin rằng “đây sẽ là trải nghiệm khó có cơ hội thứ 2 trong đời”. Sao nam kể thêm: “Trong một lần quay phim, thời tiết xuống còn 9-12 độ C, anh em phải bì bõm dưới hầm, mưa ngập quá gối. Dù lạnh, răng đánh cầm cập nhưng chúng tôi cảm thấy vui”.

Hiếu Nguyễn trở lại màn ảnh rộng, tiết lộ cảnh quay ám ảnh trong 'Mưa đỏ' - Ảnh 2.

Hiếu Nguyễn có nhiều trải nghiệm khó quên trong quá trình quay phim

Ảnh: NVCC

Trong quá trình quay Mưa đỏ, Hiếu Nguyễn cùng các đồng nghiệp thức dậy từ 5 giờ sáng, tập luyện và thực hiện nhiệm vụ. Những trải nghiệm khó khăn như hết cơm, mất nước khi đang tắm… trở thành những kỷ niệm. Một ký ức đáng nhớ là khi Hiếu Nguyễn được mừng sinh nhật trong những ngày huấn luyện, chuẩn bị cho phim. Điều này khiến nam diễn viên không khỏi xúc động: “Anh em lấy cơm, đồ ăn làm quà cùng nhau hát hò và mọi người góp tiền mua tặng tôi một cái bánh sinh nhật, tôi cảm thấy vui không sao nói hết bằng lời”.

Hiếu Nguyễn cảm thấy may mắn khi có cơ hội hóa thân thành chỉ huy bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. "Đây là dự án ý nghĩa và đặc biệt thay đổi tư duy nhiều nhất trong sự nghiệp diễn viên suốt 13 năm qua của tôi", anh nói. Từ người vốn thích tự do, Hiếu Nguyễn có sự thay đổi khi tham gia dự án. Anh bộc bạch: “Hiếu thêm tin vào lòng trung thành, tinh thần kỷ luật, sự đoàn kết của tập thể. Cùng nhau làm tốt việc của mình ngay bây giờ để đạt được thành quả tốt cho bản thân và cho tập thể”.

Phim Mưa đỏ xoay quanh câu chuyện về tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Phim ca ngợi tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.

Hiếu Nguyễn giảm 12kg để đóng vai sát nhân máu lạnh

Hiếu Nguyễn giảm 12kg để đóng vai sát nhân máu lạnh

Diễn viên Hiếu Nguyễn tiết lộ sự cố nhớ đời khi đóng cảnh hành động mạnh bạo trong Hùng long phong bá 2. 

