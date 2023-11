Hứa Vĩ Văn tiết lộ lý do chưa lập gia đình ở tuổi 43

Hứa Vĩ Văn hào hứng khi làm khách mời trong Mái ấm gia đình Việt BTC

Tập 57 Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự góp mặt của khách mời là diễn viên Hứa Vĩ Văn và ca sĩ Tố My. Cả hai cùng hợp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn gồm Trầm Hồ Tường Vi (16 tuổi), Nguyễn Thị Phương Thùy (14 tuổi) và Nguyễn Thị Bé Loan (17 tuổi).

Trong chương trình, câu chuyện của Tường Vi khiến Hứa Vĩ Văn và Tố My không khỏi xót xa. Cô bé 16 tuổi hiện sống cùng ông bà và em trai ở Long An sau khi cha mất. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình dựa vào sự giúp đỡ của nhà hảo tâm cùng số tiền hỗ trợ 720.000 đồng. Dù ước mơ trở thành giáo viên nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, cô bé phải bỏ học đi làm công nhân. Lắng nghe câu chuyện, Tố My quyết định lo toàn bộ chi phí để Tường Vi học đến lớp 12 và sẵn sàng hỗ trợ việc làm nếu cô bé không chọn học đại học.

Bộ đôi nghệ sĩ quyết tâm thực hiện các thử thách để mang tiền thưởng hỗ trợ các em nhỏ BTC

Hứa Vĩ Văn xúc động cho biết bản thân cũng là người trải qua nỗi đau mất người thân trong gia đình. Chính vì vậy, nam diễn viên có sự đồng cảm dành cho các em nhỏ. Anh dành lời động viên, hi vọng những gì trải qua dù không may mắn nhưng có thể khiến các bé mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Trong hậu trường, sao phim Đất rừng phương Nam cho biết cha, anh và em trai của mình đều đã mất nên trọng trách chăm sóc hai cháu nhỏ do nam diễn viên gánh vác. Chính hoàn cảnh riêng đó là một phần lý do để anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. “Thật ra việc chăm các bé nhỏ cũng khá thích thú và tôi đang tập làm quen dần. Tôi nghĩ tình cảm mà mình trau dồi cho các bé rất quan trọng vì các bé rất hay thắc mắc, thích tìm hiểu. Mình phải thường xuyên trò chuyện, cho các bé biết thêm nhiều thứ hơn”, Hứa Vĩ Văn bộc bạch.

Về phần Tố My, ngoài việc hỗ trợ học phí cho Tường Vi thì nữ ca sĩ còn dành tặng Phương Thùy học bổng 5 triệu đồng và tặng gia đình em Bé Loan 6 triệu đồng. Giọng ca Thương con chốt sang sông mong muốn số tiền này sẽ là món quà tinh thần, giúp các gia đình có thêm động lực để vượt qua những vất vả trong cuộc sống.