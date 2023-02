Ca sĩ Tố My: Tôi áp lực với danh xưng 'ngọc nữ bolero'

Tố My xem cuộc thi Solo cùng bolero 2015 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp FBNV

Tố My kể từ bé, cô đã yêu thích âm nhạc và tham gia các chương trình văn nghệ địa phương. Đến năm 2015, cuộc đời nữ ca sĩ như rẽ sang hướng mới, sau khi giành á quân Solo cùng bolero. Người đẹp tâm sự lúc đó, cô thi cho vui chứ nhưng không ngờ lại có giải. Đây là bước đệm để giọng ca Thương con chốt sang sông gác lại công việc liên quan đến ngành luật để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô gây ấn tượng với loạt ca khúc như Thương gió mùa chướng, Điệu hò trao duyên…



Tố My tâm sự khi theo đuổi bolero, cô xem bản thân là thế hệ đi sau, quyết tâm mang dòng nhạc này đến gần với khán giả. Chính niềm đam mê âm nhạc và tính cách “làm cho tới", nữ ca sĩ không ngần ngại dồn tiền để đầu tư các dự án cá nhân. Đối với giọng ca 9X, mặc dù chi phí bỏ ra không hề nhỏ nhưng bù lại, cô nhận được sự yêu thương, công nhận từ phía khán giả, giới chuyên môn. “Những thành quả hôm nay nhận được là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của tôi", cô nói.

Ca sĩ Tố My hạnh phúc khi được gọi là "ngọc nữ bolero", song cũng áp lực trước danh xưng này FBNV

Nhắc đến Tố My, khán giả nhớ đến danh xưng “ngọc nữ bolero". Người đẹp tâm sự đây là sự may mắn dành cho mình. Cô kể khi tham gia cuộc thi ca hát năm 2015, MC Trác Thúy Miêu đã dành tặng cô danh xưng này. “Tôi thấy biết ơn chị ấy vì giờ đi đâu, ai cũng gọi tôi là “ngọc nữ bolero". Tôi thấy rất vui và hạnh phúc", giọng ca Thương con chốt sang sông bộc bạch.

Khác với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính, Tố My thừa nhận bên trong cô là một người khó tính, cầu toàn. Vì vậy, khi được gọi với danh xưng này, nữ ca sĩ không tránh khỏi áp lực. “Bắt buộc lúc nào tôi cũng phải chỉn chu. Như khi đi diễn về khuya, tóc hơi rối nhưng sáng hôm sau có cuộc hẹn gì đó. Nhưng trong mắt mọi người, tôi xuất hiện xinh đẹp nên phải dậy sớm làm mọi thứ gọn gàng mới dám đi ra ngoài. Tôi xem đó là sự tôn trọng khán giả", cô trải lòng.

Tố My mong muốn xây dựng tiềm lực kinh tế giúp đỡ những mảnh đời khó khăn FBNV

Trong âm nhạc, Tố My cũng khó tính. Có một số ca khúc, nữ ca sĩ phải thu đến mười mấy lần mới cho ra sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, nữ khách mời cho biết người làm việc với cô trong nghề phải kỹ tính, cái tôi không quá lớn. “Ai mà sơ sài sẽ không làm việc với tôi được vì họ cảm thấy khó chịu”, cô cho hay. Lý giải về điều này, Tố My nói dòng nhạc bolero sâu sắc từ ca từ đến giai điệu và “nó như món ăn không thể thiếu đối với tôi". Vì vậy, cô kỹ càng hơn trong từng sản phẩm trước khi trình làng trước khán giả.

Tố My nói nếu lao động chỉ để phục vụ cho bản thân thì cô chỉ cần đi hát. Tuy nhiên, nữ ca sĩ muốn làm nhiều hơn vì đam mê chinh phục. “Khi bước vào con đường kinh doanh, tôi chưa biết thất bại hay thành công. Nhưng tôi chinh phục, dồn tâm sức vào để thấy đã. Đến khi thắng lợi thì vui, còn thất bại là một bài học cho mình. Tôi muốn làm nhiều để có tiềm lực tài chính, chia sẻ với nhiều mảnh đời hơn trong cuộc sống", cô bộc bạch nỗi lòng.