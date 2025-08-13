'Chốt đơn' có doanh thu ảm đạm, đạo diễn trải lòng

Sau khi dùng AI thay thế vai diễn của Hoa hậu Thùy Tiên, phim điện ảnh Chốt đơn chính thức ra rạp từ ngày 8.8. Sau gần một tuần công chiếu, tác phẩm của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito có doanh thu không mấy khả quan tại phòng vé.

Sự góp mặt của Quyền Linh, Hồng Đào vẫn không thể "cứu" doanh thu của Chốt đơn ở phòng vé ẢNH: ĐPCC

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, Chốt đơn hiện chỉ thu về 4,08 tỉ đồng. Doanh thu trong ngày 13.8 (tính đến hiện tại) của tác phẩm này cũng không quá ấn tượng (196 triệu đồng), thậm chí xếp sau Zombie cưng của ba (620 triệu đồng), Conan movie 28: Dư ảnh của độc nhãn (705 triệu đồng) và Mang mẹ đi bỏ (1,9 tỉ đồng).

Trong khi đó, doanh thu cuối tuần của Chốt đơn cũng chỉ đạt 2,3 tỉ đồng, bị Mang mẹ đi bỏ vượt xa với 27,5 tỉ đồng. Với tình hình hiện tại, nhiều người cho rằng tác phẩm có sự góp mặt của Quyền Linh, Hồng Đào khó có thể cạnh tranh tại phòng vé trong những ngày tới.

Ngoài doanh thu ảm đạm, Chốt đơn cũng vướng phải những tranh luận xoay quanh chuyện dùng AI thay thế vai diễn của Thùy Tiên sau ồn ào. Nhiều người thông cảm, đánh giá cao sự nỗ lực của nhà sản xuất trong việc “hồi sinh” một tác phẩm đứng trước cảnh “cất kho”. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng nhận xét việc dùng AI khiến cho nhân vật thiếu tự nhiên, không mang lại cảm xúc chân thật khi xem phim.

Đạo diễn 'Chốt đơn' trải lòng

Đạo diễn phim Chốt đơn từng "sốc" khi nhận tin về ồn ào của Thùy Tiên ẢNH: ĐPCC

Trong bài đăng trên trang cá nhân, đạo diễn Namcito tâm sự anh yêu thích dự án Chốt đơn từ khi được chia sẻ về ý tưởng phim. Trong quãng thời gian thực hiện tác phẩm, anh và ê kíp đã “ăn ngủ và sống cùng bộ phim, trải qua đủ mọi cảm xúc vui buồn, lên xuống đủ mọi cung bậc”.

Đạo diễn bật mí thêm: “Những gì vừa xảy ra chỉ là một cú sốc lớn nhất thôi, chứ đằng sau đó còn rất nhiều những cú sốc khác mà cuộc đời làm phim đã quen rồi. Cảm giác kết thúc một dự án mà ai cũng nuối tiếc, yêu thương và nhớ mãi, đó thật sự là một cảm giác tuyệt vời. Có lẽ là lần cuối nói về dự án này, tôi muốn cảm ơn”.

Đạo diễn Namcito quan niệm hỷ nộ ái ố là những trạng thái cảm xúc tất yếu của cuộc sống. Anh cho rằng mọi chuyện rồi cũng qua nhưng "điều quan trọng là học được điều gì". Namcito bày tỏ: “Vậy là một bài học kết thúc cho tất cả chúng ta, giờ là lúc bắt đầu một bài học mới”.

Trước đó, trong sự kiện gặp gỡ báo chí, đạo diễn phim cho biết việc dùng trí tuệ nhân tạo để thay thế hình ảnh của Thùy Tiên trong phim là trường hợp "trong nguy có cơ". Theo Namcito, biến cố này là cơ hội để nhìn nhận lại tác phẩm và có thêm thời gian để làm cho dự án sâu sắc hơn. "Tôi và ê kíp đã không bỏ cuộc, làm được điều chúng tôi mong muốn", anh chia sẻ.