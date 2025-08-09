'Chốt đơn' ra sao ở phòng vé sau vụ thay thế Thùy Tiên bằng AI?

Sau thời gian im ắng, Chốt đơn tưởng chừng như “cất kho” bất ngờ thông báo trở lại sau ồn ào của Hoa hậu Thùy Tiên. Theo công bố của nhà sản xuất, vai diễn của nàng hậu 9X được thay thế bằng sản phẩm được tạo từ AI. Song nỗ lực này không giúp phim có được doanh thu cao khi ra rạp.

Nhân vật được làm từ AI thay thế Thùy Tiên trong Chốt đơn Ảnh: ĐPCC

Theo số liệu tham khảo của Box Office Vietnam, trong ngày đầu ra rạp, Chốt đơn chỉ thu về hơn 613 triệu đồng, tương đương với 6.818 vé bán ra (tính đến 22 giờ ngày 8.8). Doanh thu không mấy khả quan này khiến tác phẩm có sự góp mặt của nghệ sĩ Quyền Linh chỉ xếp thứ 4 tại phòng vé Việt, sau Mang mẹ đi bỏ (6,07 tỉ đồng), Conan movie 28: Dư ảnh của độc nhãn (2,05 tỉ đồng) và Zombie cưng của ba (1,67 tỉ đồng).

'Chốt đơn' trước khi ra rạp

Chốt đơn là dự án của Bảo Nhân - Namcito, kể về Hoàng Linh - một chiến thần livestream. Khi đối diện với những áp lực, cô tìm thấy tình bạn với ông An (Quyền Linh thủ vai). Từ đó, họ cùng khởi tạo nên những nhiệt huyết mới. Ban đầu, vai Hoàng Linh được giao cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Song sau khi nàng hậu vướng ồn ào bị bắt, nhà sản xuất chọn thay thế bằng một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Hình ảnh của nghệ sĩ Quyền Linh trong phim Chốt đơn Ảnh: ĐPCC

Nói về quyết định này, phía nhà sản xuất cho biết ban đầu không tránh khỏi hoang mang khi diễn viên chính vướng ồn ào. Khi được ngỏ ý dùng trí tuệ nhân tạo để thay thế vai diễn của Thùy Tiên, ê kíp có phần e ngại vì sợ sản phẩm vô hồn. “Nhưng sau khi nhận các bản làm thử gửi về, chúng tôi thực sự bất ngờ. Công nghệ AI đã tiến xa, giữ trọn vẹn cảm xúc, sự chân thật, tự nhiên. Đó là điều chúng tôi mong muốn”, Namcito chia sẻ.

Khi tạo hình AI được công bố đã khiến dân mạng tranh luận sôi nổi. Theo giới thiệu từ ê kíp, nhân vật này có chiều cao 1,69 m, cân nặng 51 kg cùng số đo ba vòng 80-60-93. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng hình ảnh nữ chính có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Thùy Tiên, song thiếu tự nhiên, gượng gạo. Ngược lại, một số cư dân mạng đánh giá cao những nỗ lực của nhà sản xuất trong việc “cứu” Chốt đơn thoát cảnh “cất kho” sau sự cố diễn viên vướng ồn ào.

Theo ghi nhận, Mang mẹ đi bỏ vẫn giữ được vị trí dẫn đầu về mặt doanh thu tại phòng vé Việt. Tính đến hiện tại, tác phẩm đánh dấu màn hội ngộ giữa Hồng Đào - Tuấn Trần đã thu về hơn 115 tỉ đồng. Con số này được dự đoán sẽ tăng nhanh trong 2 ngày cuối tuần, giúp phim có khả năng vượt ngưỡng 150 tỉ đồng sau khi ra rạp.