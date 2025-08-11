Đoan Trang tiết lộ cuộc sống ở tuổi 47

Đoan Trang nổi tiếng với loạt ca khúc như Socola, Tóc hát, Guốc mộc… Hơn 30 hoạt động nghệ thuật, cô chăm chỉ ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, đồng thời không ngại thử sức ở các cuộc thi. Ở tuổi 47, Đoan Trang có cuộc sống viên mãn bên chồng Tây và con gái. Cô vẫn chăm chỉ làm nghề, được mời làm giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều chương trình như Đấu trường ngôi sao, Tỏa sáng sao đôi, Người kể chuyện tình… Gần đây nhất, giọng ca 7X tiếp tục đảm nhận vị trí ghế nóng của Biến hóa bất ngờ.

Đoan Trang hào hứng khi theo dõi màn hóa thân của thí sinh trong Biến hóa bất ngờ, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, Đoan Trang khẳng định không cảm thấy hối tiếc bất kỳ điều gì. Thay vào đó, cô tự hào trước những nỗ lực của bản thân trong từng “sân chơi”. Từ một cô gái năng nổ tham gia các hoạt động ca hát tại quê nhà đến một ca sĩ chuyên nghiệp, Đoan Trang vẫn không ngừng phát triển bản thân. Với cô, hành trình từ con số 0 đến hôm nay là kết quả của một chặng đường đầy cố gắng và con đường ấy vẫn đang tiếp tục mở ra phía trước.

Nữ ca sĩ tâm sự: “Bây giờ, tôi rất hài lòng với những gì mình có được, từ gia đình đến bạn bè, chồng con. Tôi vẫn được làm nghề. Dù là công việc lớn hay nhỏ thì tôi vẫn luôn muốn mang đến hình ảnh chỉn chu và tâm huyết nhất. Vậy nên tôi không có gì tiếc nuối”.

Khi được hỏi về ca khúc mà bản thân yêu thích nhất, Đoan Trang chia sẻ: “Tôi yêu tất cả các ca khúc mà tôi được hát vì đó là những bài hát rất hay mà tôi may mắn được được trình bày và làm nên tên tuổi của mình. Đó là một may mắn rất lớn khi được nhạc sĩ tin tưởng và khán giả ủng hộ. Từ đó, tôi có những ca khúc gắn với thời thanh xuân của khán giả. Đó là niềm tự hào và là hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ”.

Đoan Trang luôn giữ năng lượng tích cực và sự chỉn chu khi xuất hiện trước khán giả Ảnh: NSX

Hôn nhân viên mãn của ca sĩ Đoan Trang

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, ca sĩ Đoan Trang còn được nhiều khán giả ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh chồng ngoại quốc và con gái. Tuy nhiên, để cân bằng hai vai trò vừa là một nghệ sĩ, vừa là người phụ nữ của gia đình, Đoan Trang tâm sự cô phải dồn hết tâm huyết lẫn công sức vì đều quan trọng như nhau. Và đó cũng chính là động lực để nữ ca sĩ luôn phát triển và làm mới bản thân.

“Dù là một ca sĩ đứng trên sân khấu hay là một người mẹ thì tôi đều phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để đạt được thành quả. Hai vai trò ấy cho tôi những điều thú vị trong cuộc sống để bản thân có nhiều khía cạnh và đa dạng màu sắc hơn. Tôi luôn là người bạn thân thiết với con. Mỗi ngày được trò chuyện và lắng nghe con và thấy trời xanh, nắng vàng, có gia đình yêu thương mình, có công việc tốt. Tất cả những điều đó mang lại hạnh phúc và là động lực để tôi phát triển”, chủ nhân ca khúc Tóc hát cho biết.

Bên cạnh những trải lòng về cuộc sống và sự nghiệp, ca sĩ Đoan Trang cũng không quên nhắn gửi đến những thí sinh của chương trình Biến hóa bất ngờ cũng như các ca sĩ trẻ vẫn từng bước nỗ lực âm thầm rằng: “Tuổi trẻ rất mong muốn đạt được ước mơ mà mình đang theo đuổi ngay lập tức nhưng nếu vội vàng sẽ dễ “hư bột hư đường” nên các bạn cố gắng rèn luyện lòng kiên nhẫn để tiếp tục bước đi trên con đường dài. Cứ tiếp tục kiên nhẫn và đam mê rèn luyện, các bạn sẽ chạm đến vạch đích của thành công”.