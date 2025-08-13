Phim Việt dùng AI: Cú đột phá hay chiêu trò, 'chữa cháy'?

Ngỡ rằng sẽ bị "cất kho" sau vụ lùm xùm của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, phim Chốt đơn thông báo trở lại với giải pháp thay thế vai nữ chính Hoàng Linh bằng AI. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Việt ứng dụng AI để tạo nên một nhân vật chính.

Hình ảnh nhân vật trong phim Chốt đơn được thay thế bằng công nghệ AI Ảnh: NSX Chốt đơn

Chia sẻ về quyết định này, đạo diễn Bảo Nhân - Namcito cho biết ý tưởng thay thế nhân vật bằng AI là trường hợp "trong nguy có cơ". Ban đầu, chính đạo diễn cũng ngần ngại vì nghĩ rằng việc sử dụng AI khiến cho nhân vật vô hồn, không cảm xúc. Song sau khi nhận được bản làm thử gửi về, cả hai bất ngờ vì: "Công nghệ AI giữ lại được trọn vẹn cảm xúc, sự tự nhiên. Đó cũng là tiêu chí quan trọng với chúng tôi khi kể một câu chuyện điện ảnh. Từ đó, chúng tôi quyết định thực hiện giải pháp này cho Chốt đơn".

Chia sẻ về quan điểm của mình liên quan đến vụ việc phim Chốt đơn thay thế Thùy Tiên bằng AI, nghệ sĩ Việt Hương cho rằng đây là bước đột phá lớn trong cách suy nghĩ. Tuy nhiên, đây cũng là hướng đi đầy mạo hiểm của nhà sản xuất khi đứng trước 2 lựa chọn, hoặc hủy luôn bộ phim và chịu thiệt hại toàn bộ chi phí sản xuất, hoặc chỉnh sửa và đưa tác phẩm ra rạp. Theo nữ nghệ sĩ, đây là cách đổi lấy cơ hội có thể kiếm lại tiền từ dự án, trên hết là hoàn thành được trách nhiệm với nhà đầu tư phim. Bày tỏ quan điểm của mình, nghệ sĩ Việt Hương cho hay: "Nếu là một khán giả bình thường, có lẽ tôi cũng sẽ tò mò mua vé để xem nữ chính AI được thay thế sẽ như thế nào. Có thể chúng ta không hoàn toàn thỏa mãn với kết quả trên màn ảnh, nhưng ít ra được chứng kiến một bước ngoặt của điện ảnh nước nhà".

Tuy nhiên, nỗ lực dùng AI thay thế Thùy Tiên của nhà sản xuất vẫn không thể giúp Chốt đơn đạt doanh thu khả quan tại phòng vé. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, sau hơn 3 ngày công chiếu, tác phẩm của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito chỉ mang về hơn 2,8 tỉ đồng. Nhiều khán giả thông cảm cho nhà sản xuất trước sự cố không mong muốn. Song nhiều người cho rằng nhân vật được làm từ AI vẫn mang nhiều đường nét giống với Miss Grand International 2021, nhưng biểu cảm còn gượng gạo, thô cứng, khó tạo được cảm xúc chân thật khi xem phim.

Thấy gì từ việc ứng dụng AI vào điện ảnh ?

Từ góc nhìn của người trong nghề, đạo diễn Bá Cường cho biết AI đang hỗ trợ từ tiền kỳ đến bấm máy và cả khâu hậu kỳ khi thực hiện một tác phẩm điện ảnh. Cụ thể, AI có thể phân tích các bộ phim, kịch bản dựa trên yếu tố như chủ đề, nhân vật, cấu trúc câu chuyện hay lịch sử thành công của những tác phẩm tương tự. Theo anh, điều này giúp nhà sản xuất đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Đạo diễn Namcito trong sự kiện gặp gỡ, chia sẻ về việc thay thế vai diễn của Thùy Tiên bằng AI Ảnh: NSX Chốt đơn

Nam đạo diễn nói thêm, AI có thể lập kế hoạch sản xuất, giúp tối ưu hóa lịch trình, phân bổ nguồn lực hợp lý. Ngoài ra, đạo diễn Bá Cường đánh giá AI còn là công cụ đắc lực giúp nhà làm phim phát triển ý tưởng, casting (phân tích cơ sở dữ liệu dựa trên tiêu chí cụ thể để đề xuất diễn viên phù hợp), kỹ xảo, quản lý dữ liệu trường quay. Ở giai đoạn hậu kỳ, AI là trợ thủ đắc lực của nhà làm phim trong công tác dựng phim, xử lý âm thanh, chỉnh màu, tạo phụ đề, lồng tiếng…

"Theo tôi, AI còn có thể hỗ trợ trong quá trình phân phối và tiếp thị. Cụ thể, AI có thể phân tích dữ liệu người xem để hiểu rõ hơn về sở thích, hành vi của khán giả, từ đó giúp nhà phân phối nhắm tới mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn. AI có thể phân tích nội dung phim và tự động tạo ra các trailer và quảng cáo hấp dẫn, phù hợp với từng phân khúc khán giả", đạo diễn Bá Cường đánh giá.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho rằng việc ứng dụng AI trong sản xuất phim không còn là điều xa lạ, mà từng bước trở thành chuẩn mực mới của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc các nhà làm phim VN mạnh dạn thử nghiệm, ứng dụng và từng bước tiên phong trong khu vực là điều rất đáng khích lệ.

Những lợi ích từ việc ứng dụng AI vào ngành sản xuất phim ảnh có thể kể đến như: Mang đến khả năng sáng tạo không giới hạn (có thể tái tạo hình ảnh diễn viên, thiết kế cảnh quay phức tạp, mô phỏng các không gian mà trước đây chi phí hoặc điều kiện kỹ thuật chưa cho phép); Giúp giảm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực cho các nhà làm phim, đặc biệt là các dự án độc lập hoặc quy mô vừa; Mở ra khả năng tiếp cận công nghệ cao cho các đơn vị sản xuất trong nước, góp phần nâng cao chất lượng điện ảnh và khả năng cạnh tranh với thị trường quốc tế.

Từ quan điểm đó, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng việc sử dụng diễn viên tạo bằng công nghệ AI như trường hợp của Chốt đơn không đặt ra một "tiền lệ" theo nghĩa pháp lý hay quản lý, mà mở ra một cơ hội mới và đáng khích lệ cho sự phát triển của ngành điện ảnh VN trong bối cảnh hội nhập công nghệ toàn cầu. Ông Đặng Trần Cường lấy ví dụ những cảnh quay có độ khó cao trước đây cần đến diễn viên đóng thế, hoặc kỹ thuật quay đặc biệt thì ở hiện tại, công nghệ AI cho phép đạo diễn chủ động thiết kế hình ảnh, sáng tạo những khung hình vượt ngoài giới hạn vật lý, góp phần nâng cao giá trị nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật của tác phẩm.

"Cần khẳng định thêm rằng, AI không phải là điều gì quá mới mẻ trong ngành điện ảnh thế giới, mà đang là một xu hướng tất yếu. Việc VN bắt đầu ứng dụng công nghệ này là một tín hiệu tích cực, cho thấy ngành điện ảnh của chúng ta sẵn sàng thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và bắt kịp với xu thế phát triển toàn cầu, đúng với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", Cục trưởng Cục Điện ảnh nêu quan điểm.

Thực tế, không thể phủ nhận rằng ứng dụng AI vào điện ảnh mở ra nhiều thuận lợi cho các nhà làm phim trong quá trình thực hiện một tác phẩm. Song đi kèm với cơ hội là những thách thức nào và làm sao để ứng dụng một cách có kiểm soát, đúng luật? (còn tiếp)