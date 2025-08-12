Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020 giờ ra sao?

Minh Hy
Minh Hy
12/08/2025 15:49 GMT+7

Xuất phát điểm tốt khiến quán quân Gương mặt điện ảnh 2020 Trần Ngọc Vàng có cơ hội tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

Vẻ ngoài điển trai cùng lối diễn xuất ngày càng tiến bộ giúp quán quân Gương mặt điện ảnh Trần Ngọc Vàng ghi điểm với người xem khi đảm nhận vai Hoàng Quân trong phim truyền hình Duyên. Đây là nhân vật của nhiều cảm xúc giằng xé và mâu thuẫn trong nội tâm nhưng trên hết anh vẫn là một người yêu thương gia đình.

Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020 giờ ra sao? - Ảnh 1.

Trần Ngọc Vàng sở hữu ngoại hình sáng và có thể thể hiện nhiều dạng vai khác nhau

ẢNH: NVCC

Điểm chung giữa nhân vật Hoàng Quân và Trần Ngọc Vàng là tinh thần tự thân lập nghiệp. Cả hai đều rời khỏi "vùng an toàn", từng hoài nghi bản thân, nhưng sau đó vẫn chọn tin vào đam mê. "Tôi không đặt mục tiêu tạo ra một 'cú hích' bùng nổ ở mỗi bộ phim, mà coi sự yêu mến của khán giả và những vai diễn chỉn chu mới là thành công thật sự. Tôi chỉ mong khi khán giả xem phim, họ sẽ thấy được sự cố gắng, trưởng thành của mình và để lại dấu ấn trong lòng họ", Trần Ngọc Vàng chia sẻ.

Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020 giờ ra sao? - Ảnh 2.

Quán quân Gương mặt điện ảnh 2020 cảm thấy mình đang đi đúng hướng

ẢNH: NVCC

Được biết, Trần Ngọc Vàng từng giành vị trí cao nhất tại Gương mặt điện ảnh 2020. Bệ phóng này cũng giúp anh có thêm nhiều cơ hội trong nghề như tham gia một số phim điện ảnh như Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu; Người mặt trời; Yêu nhầm bạn thân...

Dẫu vậy, Trần Ngọc Vàng khẳng định giải thưởng chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình. Điều anh cảm thấy tự hào nhất là mình đang đi đúng hướng, yêu nghề và làm việc nghiêm túc. 

Tuy lịch trình công việc bận rộn nhưng nam diễn viên 9X vẫn duy trì thói quen gọi điện về nhà mỗi ngày. Với anh, gia đình là hậu phương và là lý do để sống tử tế, làm nghề chân chính. "Có những ngày quay đến khuya, mệt rã rời, nhưng tôi vẫn muốn nghe giọng của những người thân. Gia đình giúp tôi giữ sự tỉnh táo và lòng biết ơn", anh tâm sự. Về mẫu người yêu lý tưởng, Trần Ngọc Vàng mong muốn tìm được cô gái thấu hiểu, ấm áp và trở thành điểm tựa tinh thần cho anh.

Là một diễn viên trẻ đang nỗ lực tìm chỗ đứng, Trần Ngọc Vàng chia sẻ bản thân không sợ bị khán giả chê bai, đánh giá mà nghiêm túc lắng nghe để tiến bộ.

