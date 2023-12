Trần Ngọc Vàng: Làm nghệ thuật, cứ sai đi rồi từ từ đúng

Trần Ngọc Vàng tích cực trở lại màn ảnh dịp cuối năm NVCC

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, đang là một trong những diễn viên gen Z triển vọng của màn ảnh Việt. Nam diễn viên 25 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, từng giành ngôi quán quân Gương mặt Điện Ảnh 2020, góp mặt trong: Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Giấc mơ của mẹ… Diễn viên 9X vừa trở lại màn ảnh rộng với vai diễn ma cà rồng trong Người mặt trời đồng thời có hai dự án sắp ra mắt là Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu và phim ngắn Rừng dịu dàng. Dịp này, Trần Ngọc Vàng trò chuyện với Thanh Niên về vai diễn mới cũng như quan điểm làm nghề từ góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang không ngừng tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.



Khi bị khán giả chê, tôi phải xem lại mình

Trần Ngọc Vàng đóng vai Nhật, ma cà rồng khao khát có cuộc sống bình thường sau nhiều năm lẩn khuất trong bóng tối ĐPCC

* Xin chào Trần Ngọc Vàng! Vai diễn Người mặt trời đến với bạn như thế nào?

- Diễn viên Trần Ngọc Vàng: Tôi nhờ sự kết nối của anh Mai Thế Hiệp. Lần đầu tiên tôi đi thử vai trong Người mặt trời, đạo diễn Timothy Linh Bùi vẫn còn đang ở Mỹ nên không phải là người trực tiếp casting mà là anh Hiệp và chị Kathy Uyên. Do tôi chỉnh tề kiểu thư sinh, khi thấy hình ảnh ghi lại, anh Tim không muốn chọn tôi. Chị Kathy Uyên là người nói anh ấy khoan quyết định mà hãy xem clip casting trước đi. Sau khi xem xong clip ấy, anh nói sẽ về Việt Nam và mời tôi đến casting lại với anh lần nữa. Lần thứ hai thì vẻ ngoài của tôi như một người khác và tôi phải trải qua 3, 4 lần casting nữa để kết nối với các diễn viên như vai Hạ của Trịnh Thảo và vai Marco của anh Thuận Nguyễn, sau cùng thì tôi mới được chọn.

* Bạn có sợ bị Thuận Nguyễn lấn át trên màn ảnh và bị khán giả so sánh diễn xuất của hai người?

- Khi tôi đóng với anh Thuận Nguyễn, hai anh em rất có sự kết nối, ngoại hình lại có nhiều nét giống nhau. Nếu có so sánh thì tôi sẽ vui chứ, mừng chứ vì mình được so sánh với một người lớn hơn, giỏi giang hơn mình rất nhiều. Tôi không ngại chuyện bị so sánh. Tôi cũng không sợ bị lấn át, kể cả bị lấn át cũng được. Mình là diễn viên mới tốt nghiệp được mấy năm còn anh Thuận là người đã ra nghề nhiều năm, là tiền bối của tôi nên chuyện lấn át không có gì. Tôi cũng nghĩ rằng mỗi nhân vật, mỗi vai diễn có một hoàn cảnh, mục đích riêng, mỗi người sẽ đảm nhận một vai trò, một thông điệp, câu chuyện riêng muốn truyền tải đến khán giả, mình cứ cố gắng làm tốt nhất vai diễn.

Khoảng 2 - 3 tháng trước khi Người mặt trời khởi quay, Trần Ngọc Vàng thường dành 4 tiếng/ngày để tập luyện, sẵn sàng cho những phân cảnh hành động, đối kháng NVCC

* Sau Người mặt trời, bạn cũng còn hai phim sắp ra mắt. Làm thế nào để bạn đảm bảo được việc xuất hiện trong nhiều dự án khác nhau nhưng vẫn có màu sắc riêng để người xem không bị nhàm chán?

- Với tôi, khi mình có bất cứ cơ hội nào đó, mình phải cố gắng nắm bắt, mình không thể để cơ hội đó tuột mất khỏi mình. Tôi hiểu chuyện khi mình xuất hiện nhiều, khán giả quen mặt mình từng ngày. Tôi không sợ nhàm chán vì mỗi một nhân vật đều có một hoàn cảnh riêng, một tâm lý, trạng thái, tính cách riêng và một câu chuyện khác nhau. Nếu để khán giả nói sao diễn vai này giống vai kia quá vậy, sao nhàm chán quá thì mình phải coi lại bản thân. Tôi nghĩ cũng phải cần có những bình luận, những đóng góp, ý kiến của khán giả. Tôi rất quý trọng những lời chê bai mình và luôn tìm những lời chê bai mình để đọc và tôi mừng lắm vì họ nhìn ra được cái dở của mình. Mình phải nhìn nhận những cái dở đó để cố gắng lần sau xuất hiện, khán giả lại thấy mình có sự nỗ lực, tiến bộ hơn… Tôi không áp lực bởi những lời chê bai mà đọc vô tôi thấy vui lắm vì phải bị chê, phải thất bại thì mới có thành công. Làm nghệ thuật mà, cứ sai đi rồi từ từ đúng.

Mừng muốn khóc với khoản cát sê đầu đời

Trần Ngọc Vàng chia sẻ mình ổn định về mặt tài chính sau 5 năm ra trường, theo đuổi ước mơ diễn xuất NVCC

* Trần Ngọc Vàng từng chia sẻ mình rất sợ thất nghiệp. Nỗi sợ đó đến từ việc bạn đang ở giai đoạn sung sức nhưng chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng hay nỗi sợ đó là áp lực cơm áo gạo tiền?



- Tôi nghĩ là chung. Một phần tôi thấy mình không đủ đất để "dụng võ", không có nhiều cơ hội để thể hiện nhiều thứ cho khán giả xem, cảm nhận. Tôi cũng lo sợ vấn đề tài chính chứ. Ai trong nghề cũng sợ chuyện này hết, huống hồ gì tôi là một người độc lập về tài chính, thất nghiệp là sợ vì không có tiền trang trải. Tôi luôn chia sẻ với những bạn có gia cảnh khá giả khi làm nghệ thuật rằng đó là một điều may mắn vô cùng vì sẽ giúp ích cho mình nhiều thứ, không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì. Còn khi độc lập về tài chính thì có rất nhiều thứ để lo, cho nên tôi luôn cố gắng tìm cơ hội đến với mình. Cơ hội không tự tìm tới mình đâu, tôi luôn tâm niệm mình phải nỗ lực tìm cơ hội chứ không thể nằm chờ sung rụng được.

* Những dự án phim không phải lúc nào cũng đến đều đặn, trong khoảng thời gian không quay tác phẩm mới, bạn làm gì để có tiền lo được những chi phí hằng ngày và "nuôi" ước mơ nghệ thuật?

- Trước khi có dự án mà tôi tham gia, tôi luôn tiêu dùng tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu làm sao để phòng hờ trường hợp xui rủi, thất nghiệp nguyên năm mình còn có khoản trang trải. Tôi nghĩ khi mà con người ta đứng trước khó khăn, họ sẽ nảy ra nhiều suy nghĩ táo bạo và cách để có thể kiếm tiền. Tôi thì chưa tới mức đó. Hiện tại, sau khoảng 5 năm ra trường, tôi vẫn ổn về mặt tài chính.

Nam diễn viên gốc Ninh Thuận thừa nhận bản thân không quan tâm cát sê mỗi khi nhận một dự án nào đó NVCC

* Bạn có nhớ số tiền đầu tiên mà mình kiếm được từ công việc diễn xuất?

- Tôi nhớ lúc đó mình mới học năm nhất, năm hai gì thôi, tôi được một anh đạo diễn trong trường nhờ quay một phim cho anh ấy. Số tiền lần đầu tôi kiếm được là 500.000 đồng một ngày quay. Tôi cầm tiền mà muốn khóc vì lần đầu tiên mình đã kiếm ra tiền và con số đó khi ấy với tôi thật sự lớn lắm. Khi ấy tôi chưa hiểu nhiều về nghề, về showbiz, tiền bạc kiếm ra sao, thù lao bao nhiêu. Lúc đó tôi còn hồn nhiên, ngây thơ lắm, có tiền là mừng, huống hồ từ đó giờ mình chưa từng kiếm ra tiền từ nghề diễn bao giờ, công việc mà mình yêu thích. Tôi cầm tiền trong tay, tôi mừng khủng khiếp và nghĩ rằng sao mà dễ dàng quá vậy, quay có một ngày thôi mà được chừng đó. Lần đầu tiên là lần đáng nhớ, đáng quý và đáng trân trọng nhất, đó là tiền đề để tôi bắt đầu có những trải nghiệm mới.

* Con số ấy đã thay đổi thế nào ở hiện tại?

- Chắc chắn sau một khoảng thời gian khá dài như thế, số tiền mà mình được nhận lại nhờ giá trị mà mình đem đến cho phim, cho ê-kíp thì chắc chắn sẽ nhiều hơn. Về cảm giác cũng sẽ khác lần đầu, tôi vẫn vui nhưng theo một kiểu khác, thấy mình đã có giá trị hơn và phải cố gắng để đem đến nhiều giá trị hơn nữa cho mỗi dự án, cho khán giả. Thật ra khi bắt đầu những dự án của mình, tôi lại không nhớ đến chuyện cát sê, không để tâm đến thù lao, tôi cứ tập trung hết sức cho vai diễn của mình và cố gắng để bản thân mình bị chê ít nhất có thể.

Mẹ sợ tôi làm nghệ thuật khó lấy được vợ

Trần Ngọc Vàng may mắn được gia đình ủng hộ khi theo đuổi nghệ thuật NVCC

* Gia đình phản ứng như thế nào khi bạn theo đuổi con đường nghệ thuật vì showbiz môi trường phức tạp, người lớn thường nghĩ nghề diễn không ổn định như những nghề khác?

- Tôi có nhiều may mắn khi từ nhỏ gia đình đã luôn ủng hộ tôi làm những điều mà mình thích. Hồi nhỏ người thân vẫn đùa vui với tôi rằng có ngoại hình sáng, cao ráo, sao không làm người mẫu, diễn viên. Khi mà biết tôi theo đuổi nghệ thuật, cả gia đình tôi đều ủng hộ. Làm nghệ thuật mà được gia đình ủng hộ là điều may mắn lớn nhất của tôi. Ba mẹ tôi không sợ tôi thiếu thốn tài chính mà là sợ tôi không lấy vợ (cười). Vì tôi vẫn cứ đi làm sáng hôm, lúc nào mẹ cũng thấy tôi làm, lúc không quay phim thì cũng đi cà phê bàn kịch bản hay ở nhà đọc sách, hầu như tôi cứ chú tâm cho nghệ thuật, phim ảnh thôi. Vậy nên mẹ vẫn thường nói tôi: mẹ thấy làm nghề này nhiều người mấy chục tuổi rồi mới cưới vợ, con làm nghề này rồi sao có vợ được?

* Quá trình hoạt động trong showbiz, có bao giờ bạn bị sốc, vỡ mộng?

- Tôi biết chuyện showbiz phức tạp từ lâu rồi nhưng tôi có quá nhiều người yêu thương mình. Tôi tâm niệm bản thân mình cứ sống chân thành, cứ tử tế với tất cả các anh chị em, đối nhân xử thế đúng mực, khi mình chân thành thì mình cũng sẽ nhận lại sự chân thành. Còn ai muốn đối xử tệ bạc với mình như thế nào hay mưu toan tính toán gì đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi may mắn vẫn chưa mất phương hướng vì tôi luôn có gia đình, nhiều người yêu thương trong nghề ủng hộ, hỗ trợ từ đó tôi vẫn đi đúng con đường mà mình muốn hướng tới.

Nam diễn viên 25 tuổi mong muốn đi lên bằng thực lực ĐPCC

* Có bao giờ bạn phải đối mặt với những lời đề nghị khiếm nhã như kiểu đổi chác gì đó để có vai diễn không?

- Tôi luôn đi đúng con đường của mình. Hình như tôi không phải là gu của những người như thế hay sao đó nên tôi chưa từng phải đối diện với những lời đề nghị kiểu đó. Bản thân tôi là cái nào ra cái đó, tôi muốn đi lên bằng thực lực chứ không muốn dùng những chuyện cá nhân, riêng tư để đi lên. Đó không phải là con đường tôi muốn theo đuổi.

* Tính cách bạn khá hiền, mong muốn đi lên bằng thực lực, không thích bon chen, có bao giờ bạn nghĩ những điều đó vô tình làm mình bị nhạt nhòa trên con đường hoạt động nghệ thuật?

- Tôi không sợ đâu, tôi vẫn đang rất tự hào về con đường mà mình đang đi… Tôi thích đóng phim, thích đem nhiều cuộc đời mà mình đảm nhận đến với khán giả, thích được sống nhiều cuộc đời khác nhau, tôi muốn được thể hiện những vai diễn khác nhau. Cho nên tôi hầu như không xuất hiện trên gameshow, trên nhiều nền tảng khác, tôi chỉ tập trung đóng phim thôi vì tôi muốn dồn toàn bộ thời gian, công sức của mình để đầu tư vào vai diễn. Tôi muốn mọi thứ trên màn ảnh của tôi phải chỉn chu, có thể khán giả không biết, không nhớ tôi nhưng mỗi lần tôi xuất hiện họ sẽ ấn tượng về nhân vật tôi đóng. Tôi biết mình có nhiều bất lợi nhưng đây là con đường mà tôi đã chọn.

* Cảm ơn Trần Ngọc Vàng đã chia sẻ!