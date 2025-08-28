Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng 3 ngày cuối tuần, Mưa đỏ thu hơn 105 tỉ đồng. Đây là cột mốc mà nhiều phim Việt phải mất cả tuần hoặc hơn mới đạt được. So với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, bộ phim cùng đề tài chiến tranh cách mạng ra mắt dịp 30.4 vừa qua, Mưa đỏ cho thấy sự vượt trội rõ rệt về tốc độ bán vé. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khán giả Việt, đặc biệt là khán giả trẻ, đang cởi mở hơn với dòng phim lịch sử - chiến tranh, vốn trước đây thường bị cho là "kén người xem".

Doanh thu 'Mưa đỏ' bứt phá thần tốc, Lê Hạ Anh tiết lộ cảnh ngại ngùng trong phim

Mưa đỏ là bộ phim hư cấu lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - địa bàn quan trọng để Việt Nam thắng trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Nội dung không chỉ phản ánh quy mô tàn khốc của chiến tranh mà còn tập trung khắc họa số phận, tình cảm, sự giằng xé và khát vọng sống của những người lính.

Bên cạnh những thành viên của của tiểu đội 1, "bóng hồng" hiếm hoi của tác phẩm điện ảnh này là Lê Hạ Anh cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, cô đóng vai Hồng, một y tá ở trạm quân y dã chiến. Ngoài chăm sóc bệnh nhân, Hồng còn làm nhiệm vụ đưa các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn và có cơ duyên gặp Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một chiến sĩ trẻ của tiểu đội 1. Sau vài lần gặp gỡ, Hồng và Cường cảm mến nhau. Những cảnh tình cảm của cả hai trong phim cũng là điểm nhấn nổi bật.

Diễn viên Lê Hạ Anh



Tuy Lê Hạ Anh và Đỗ Nhật Hoàng đều là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng khi đóng chung cảnh tình cảm cả hai vẫn ngại ngùng. Đặc biệt là cảnh ý tá Hồng giúp Cường vệ sinh cá nhân vì hai tay của anh bị thương. Sau đó, Hồng và Cường đã thổ lộ tình cảm với nhau. Khi nhắc lại phân đoạn này, Lê Hạ Anh vẫn "đỏ mặt".