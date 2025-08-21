Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?
Video Giải trí

Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?

Diệu Tú
Diệu Tú
21/08/2025 08:17 GMT+7

Diễn viên Thân Thúy Hà tiết lộ từng định bỏ vai vì khó khăn khi quay phim đạo diễn Đặng Thái Huyền. Với sự nỗ lực và tâm huyết, cô đã vượt qua thử thách, chứng tỏ bản lĩnh và tình yêu với nghề.

Tự động phát

Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?

Đang chạy

Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?

Phản ứng bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Bạch về chuyện cát sê

Phản ứng bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Bạch về chuyện cát sê

Duy Khánh trổ tài ứng xử như thi hoa hậu

Duy Khánh trổ tài ứng xử như thi hoa hậu

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Dàn hoa, á hậu 'đọ dáng' trong váy cưới

Duy Khánh gọi điện thoại cho Bùi Công Nam, trường quay bất ngờ xuất hiện 'NSƯT Thành Lộc', 'hoa hậu Hương Giang'

Duy Khánh gọi điện thoại cho Bùi Công Nam, trường quay bất ngờ xuất hiện 'NSƯT Thành Lộc', 'hoa hậu Hương Giang'

Duy Khánh bị Jun Phạm 'tương tác vật lý' trên sóng livestream On Trending

Duy Khánh bị Jun Phạm 'tương tác vật lý' trên sóng livestream On Trending

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Hồng Ánh trở lại với điện ảnh, tiết lộ cảnh quay bị bắt khóc 7 lần

Bảo vệ quyền riêng tư: Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bảo vệ quyền riêng tư: Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh đồng lòng, tại sao chúng ta thì không?

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Bà xã Phan Đinh Tùng gác lại sự nghiệp, toàn tâm hỗ trợ chồng làm nghệ thuật

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Cuộc đời thăng trầm của 'ông vua phim Tết' Phước Sang

Chiều 20.8, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp sản xuất phim Mưa đỏ đã có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM để chia sẻ về quá trình làm phim. Buổi họp báo còn có sự tham gia của dàn diễn viên chính như Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hoàng Long, Steven Nguyễn, Phương Nam..

Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?- Ảnh 1.

Diễn viên Thân Thúy Hà tại họp báo

ẢNH: MINH HY

Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?- Ảnh 2.

NSƯT Kim Tuyến cùng khách mời tại họp báo

ẢNH: DIỆU TÚ

Trong 81 ngày quay phim ở Quảng Trị, đoàn phim cũng gặp không ít khó khăn vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong đó diễn viên Thân Thúy Hà từng muốn trả vai vì không sắp xếp được lịch trình.

Vì sao Thân Thúy Hà suýt bỏ vai trong Mưa đỏ?

Mưa đỏ là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh được lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu anh dũng để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện về tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Phim ca ngợi tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.

Tin liên quan

Phản ứng bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Bạch về chuyện cát sê

Phản ứng bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Bạch về chuyện cát sê

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Thanh Bạch vẫn giữ được nguồn năng lượng sôi động và luôn sẵn sàng hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ mà không đặt nặng chuyện cát sê.

Khám phá thêm chủ đề

Thân Thúy Hà Mưa đỏ NSƯT Kim Tuyến Cát Phượng sao việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận