Vì sao Thân Thúy Hà từng muốn bỏ vai trong phim ' Mưa đỏ?

Chiều 20.8, đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp sản xuất phim Mưa đỏ đã có buổi gặp gỡ truyền thông tại TP.HCM để chia sẻ về quá trình làm phim. Buổi họp báo còn có sự tham gia của dàn diễn viên chính như Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hoàng Long, Steven Nguyễn, Phương Nam..

Diễn viên Thân Thúy Hà tại họp báo ẢNH: MINH HY

NSƯT Kim Tuyến cùng khách mời tại họp báo ẢNH: DIỆU TÚ

Trong 81 ngày quay phim ở Quảng Trị, đoàn phim cũng gặp không ít khó khăn vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong đó diễn viên Thân Thúy Hà từng muốn trả vai vì không sắp xếp được lịch trình.

Vì sao Thân Thúy Hà suýt bỏ vai trong Mưa đỏ?

Mưa đỏ là phim điện ảnh về đề tài chiến tranh được lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta chiến đấu anh dũng để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện về tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, là nén tâm nhang tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. Phim ca ngợi tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc.