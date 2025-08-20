Phản ứng bất ngờ của nghệ sĩ Thanh Bạch về chuyện cát sê

Tiếp nối thành công của MV Made In Vietnam, hôm 19.8, DTAP cho ra mắt album cùng tên. Với 16 ca khúc cùng sự góp giọng của 25 nghệ sĩ, Made In Vietnam là một dự án giàu giá trị nghệ thuật và ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Điểm nhấn có thể kể đến là ca khúc Nam Quốc Sơn Hà với sự kết hợp độc đáo giữa hai thế hệ nghệ sĩ: NSND Bạch Tuyết và rapper Pháo, ca khúc Mùa gió thổi trên mái nhà được thể hiện bởi ca sĩ Mỹ Tâm, Nhà tôi có treo một lá cờ với sự thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn... Sự kiện ra mắt album của DTAP còn thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ gạo cội như NSƯT Lê Thiện, NSƯT Ca Lê Hồng và Thanh Bạch.

Nghệ sĩ Thanh Bạch luôn hào hứng khi được thưởng thức tác phẩm mang đậm tinh thần dân tộc của nghệ sĩ trẻ Ảnh: A.T

Có thể thấy, thời gian gần đây Thanh Bạch nhiệt tình ủng hộ các chương trình của nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là những dự án liên quan đến văn hóa, thể hiện niềm tự hào quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sự kiện lần này không chỉ là một cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của DTAP mà còn là một dấu ấn đặc biệt trong chiến dịch Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn và các đơn vị phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Với vai trò đồng hành, T.Ư Đoàn đã hỗ trợ về mặt tinh thần, chủ trì định hướng về nội dung tư tưởng, tạo ra một không gian để những người trẻ tài năng có thể phát huy tối đa sức sáng tạo trên nền tảng những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc.

