NSND Thanh Thúy song ca cùng Võ Hạ Trâm

Ngày 19.8, nhà sản xuất âm nhạc DTAP nhận được những lời chúc mừng từ các đồng nghiệp như nghệ sĩ Thanh Bạch, Lê Thiện, Bạch Tuyết, ca sĩ Phương Vy, Phương Mỹ Chi, Bùi Công Nam, Võ Hạ Trâm... khi phát hành album Made in Vietnam và khởi động chiến dịch Tự hào Việt Nam. Đây là một dự án DTAP ấp ủ và dành nhiều tâm huyết trong suốt một năm vừa qua.

NSND Thanh Thúy song ca với Võ Hạ Trâm trong ca khúc Máu đỏ da vàng ẢNH: NVCC

Chương trình vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - đơn vị đồng hành và phối hợp tổ chức xuyên suốt các hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch Tự hào Việt Nam. Đồng thời, sự hiện diện của NSND Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM không chỉ thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao mà còn là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho ban tổ chức. Đặc biệt trong dự án lần này, NSND Thanh Thúy còn góp giọng cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm trong ca khúc Máu đỏ da vàng.

Trong thời gian vừa qua, Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ được chú ý nhờ những ca khúc viết về hòa bình, tình yêu quê hương đất nước. Đối với cô, để những ca khúc về tình yêu Tổ quốc tiếp cận được nhiều khán giả thì cần có cách truyền tải chân thành, ngôn ngữ và cảm xúc giản dị, tránh sự sáo rỗng, khoa trương.

Nhà sản xuất âm nhạc DTAP khởi động hành trình Tự hào Việt Nam với sự đồng hành của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: BTC

Ngoài ra, bài hát Mùa gió thổi trên mái nhà do ca sĩ Mỹ Tâm trình bày là một điểm nhấn thú vị trong album lần này của DTAP. Mỹ Tâm cho biết cô xúc động khi lần đầu tiên nghe ca khúc và mong muốn bài hát như một lời động viên gửi đến đồng bào trên cả nước rằng sau giông bão, niềm tin và sự gắn kết sẽ đưa chúng ta về với bình yên.

Sự kiện lần này không chỉ là một cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của DTAP mà còn là một dấu ấn đặc biệt trong chiến dịch Tự hào Việt Nam do Trung ương Đoàn và các đơn vị phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Với vai trò đồng hành, Trung ương Đoàn đã hỗ trợ về mặt tinh thần, chủ trì định hướng về nội dung tư tưởng, tạo ra một không gian để những người trẻ tài năng có thể phát huy tối đa sức sáng tạo trên nền tảng những giá trị văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc.