Ngôi sao Phương Mỹ Chi khuấy động giải chạy lớn nhất miền Tây

Nghi Thạo
Nghi Thạo
15/08/2025 19:19 GMT+7

Giải VPBank Đất sen hồng music marathon 2025 hứa hẹn mang đến một lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam bộ. Trong đó, sự góp mặt của ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng góp phần mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho người tham gia.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp, giải marathon Đất sen hồng năm 2025, diễn ra từ ngày 10 đến 12.10, với chủ đề "tiên phong - bứt phá". Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 12.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Chuỗi sự kiện sẽ mở màn bằng một đại tiệc âm nhạc hoành tráng diễn ra vào đêm 11.10, ngay trước ngày thi đấu chính thức. Đêm nhạc được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng mãn nhãn và sự góp mặt của loạt nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích hiện nay như: Isaac, Phương Mỹ Chi… hứa hẹn trở thành "chất xúc tác" giúp lan tỏa thông điệp sống tích cực, năng động, tiếp thêm năng lượng cho đông đảo VĐV.

Ngôi sao Phương Mỹ Chi khuấy động giải chạy lớn nhất miền Tây- Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi sẽ góp mặt trình diễn trong chuỗi sự kiện của giải marathon Đất sen hồng năm 2025

ẢNH: FBNV

Theo đó, các cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km khởi tranh vào ngày 12.10, phù hợp cho cả VĐV chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, các gia đình và trẻ em. Cung đường chạy của giải sẽ đưa VĐV băng qua những địa danh tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất sen hồng như: quảng trường Văn Miếu - trái tim của TP.Cao Lãnh, cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền…

Đường chạy của giải đấu đã được Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn nhằm mang đến một sân chơi đẳng cấp quốc tế. Tổng giá trị giải thưởng năm nay lên đến 218 triệu đồng. Mùa giải năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, như là khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Đại diện địa phương chia sẻ, đây là sự kiện lớn nhất miền Tây Nam bộ về số lượng người tham gia và sự chuyên nghiệp. Các hoạt động nổi bật đồng hành xuyên suốt sự kiện bao gồm lễ hội ẩm thực miền Tây Nam bộ và đêm hội âm nhạc hoành tráng.

Ngôi sao Phương Mỹ Chi khuấy động giải chạy lớn nhất miền Tây- Ảnh 2.

Cung đường chạy sẽ đưa VĐV băng qua những địa danh tiêu biểu, mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất sen hồng

ẢNH: BTC

Giải marathon Đất sen hồng năm 2025 còn mang đến thông điệp xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ban tổ chức cam kết trích một phần doanh thu từ giải để đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững.

