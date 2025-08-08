Kêu gọi người trẻ 'flex' tình yêu Tổ quốc trên mạng xã hội

Ngày 8.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Chương trình ký kết Thỏa thuận hợp tác với TikTok Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029 và phát động Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam.

Mỗi thông điệp tích cực sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khi chuyển đổi số đang trở thành trục xoay của thời đại, không gian mạng không còn là "thế giới ảo" mà đã trở thành một phần tất yếu của đời sống thanh niên thì việc định hướng, dẫn dắt, đồng hành với thanh niên trên nền tảng số là nhiệm vụ cấp thiết, mang tính chiến lược lâu dài.

Với sức ảnh hưởng và tốc độ lan tỏa mạnh mẽ, các nền tảng số như TikTok đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xu hướng, thúc đẩy nhận thức và hành động tích cực trong xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Lâm, việc ký kết hợp tác với TikTok Việt Nam không chỉ là một bước tiến trong công tác truyền thông mà còn là hành động cụ thể trong chiến lược phát triển toàn diện thanh niên thời đại số.

Đây không đơn thuần là một thỏa thuận kỹ thuật, mà là sự khởi đầu cho hành trình đồng hành chiến lược giữa tổ chức Hội và một nền tảng công nghệ có trách nhiệm để nâng cao năng lực số, kỹ năng sống, thúc đẩy khởi nghiệp, lập nghiệp bền vững cho thanh niên, đồng thời lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam một cách sáng tạo trên không gian mạng.

Anh Nguyễn Tường Lâm ký kết hợp tác với đại diện TikTok Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Chúng tôi tin rằng, khi tổ chức Hội hợp tác cùng những đối tác công nghệ uy tín, thì mỗi nội dung tử tế, mỗi thông điệp tích cực sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn, góp phần xây dựng, hình thành một thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, số hóa và giàu khát vọng", anh Lâm nói

"Hãy cùng chúng tôi thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ"

Anh Lâm cũng cho biết, dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chính thức phát động chiến dịch truyền thông chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Các bạn trẻ check-in tại cổng trụ sở T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây là một hoạt động truyền thông trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa của T.Ư Hội trong nỗ lực truyền tải thông điệp tới thanh niên thời đại số: lòng yêu nước không chỉ là cảm xúc thiêng liêng, mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần sáng tạo không ngừng và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực trên không gian mạng.

Hành động ấy có thể bắt đầu từ những điều giản dị và chân thành nhất như việc đăng tải một bức ảnh check-in bên lá cờ Tổ quốc, một đoạn video ghi lại câu chuyện đẹp giữa đời thường, một hành động ý nghĩa vì cộng đồng, hay một thành tựu nhỏ nhưng góp phần vẽ nên hình ảnh một Việt Nam hiện đại, tự tin, hội nhập - nơi những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng và lan tỏa từng ngày.

Mỗi bạn trẻ đều có thể "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Với hashtag #ToiyeuToquocToi, chúng tôi mong muốn mạng xã hội sẽ trở thành không gian tích cực để mỗi bạn trẻ "flex" tình yêu Tổ quốc theo cách riêng: bằng ký ức, bằng khát vọng, bằng những việc làm tử tế, mang đậm bản sắc Việt Nam trong từng khoảnh khắc thường nhật", anh Lâm chia sẻ.

Đồng thời, anh Lâm dành lời kêu gọi đặc biệt tới các KOL, KOC, TikToker - những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

"Các bạn chính là những ngọn đuốc truyền cảm hứng. Hãy cùng chúng tôi thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ bằng những video, hình ảnh, câu chuyện tích cực và tử tế; làm đẹp không gian mạng bằng năng lượng của lòng tự hào, của tinh thần sống đẹp, sống có trách nhiệm; dẫn dắt cộng đồng bằng chính sức mạnh của sáng tạo, của trái tim và trí tuệ trẻ Việt Nam thời đại mới", anh Lâm bày tỏ.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh "flex" tình yêu Tổ quốc ẢNH: ĐĂNG HẢI