Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Trong một năm vừa qua, nhà sản xuất DTAP từ chối nhiều lời mời để dành thời gian và tâm sức cho dự án Made In Vietnam. Đây không chỉ là sản phẩm đánh 6 năm hoạt động nghệ thuật của DTAP mà còn là hành trình tôn vinh bản sắc, con người và tinh thần dân tộc Việt Nam. Sản phẩm quy tụ những giọng ca nổi bật gồm NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của 100 diễn viên khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phương Mỹ Chi, DTAP xúc động sau khi xem MV Made In Vietnam Ảnh: NVCC

Trong một không gian âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, ca khúc đã chinh phục khán giả bằng sự kết hợp tinh tế của các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc và trống. MV không chỉ là một video ca nhạc mà còn là một thước phim sống động, lồng ghép khéo léo những hình ảnh lịch sử hào hùng như truyền thuyết Thánh Gióng, chiến thắng Bạch Đằng Giang, cùng với những nét văn hóa đậm đà bản sắc như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng và câu hát "hò xự xang xê cống" quen thuộc.

Sự thành công của sản phẩm đã mang đến một khoảnh khắc xúc động khi chứng kiến DTAP và Phương Mỹ Chi nghẹn ngào trong vòng tay, vỡ òa cảm xúc hạnh phúc sau bao nỗ lực.