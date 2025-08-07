Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa
Video Giải trí

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Minh Hy
Minh Hy
07/08/2025 09:10 GMT+7

Sau khi thưởng thức MV 'Made In Vietnam', Phương Mỹ Chi và DTAP không khỏi xúc động vì thành quả của mình nhận được sự tán dương của mọi người.

Tự động phát

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Đang chạy

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Han Sara thử thách hát nốt cao, Hoàng Duyên 'ke đầu'

Han Sara thử thách hát nốt cao, Hoàng Duyên 'ke đầu'

Cục trưởng Cục Điện ảnh phản hồi về phim 'Chốt đơn': Sử dụng AI có thay đổi bản chất?

Cục trưởng Cục Điện ảnh phản hồi về phim 'Chốt đơn': Sử dụng AI có thay đổi bản chất?

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' lay động với 'chiếc vòng cổ' giàu ký ức

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' lay động với 'chiếc vòng cổ' giàu ký ức

Bất ngờ: Nhà sản xuất phim 'Chốt đơn' dùng Al thay thế Hoa hậu Thùy Tiên

Bất ngờ: Nhà sản xuất phim 'Chốt đơn' dùng Al thay thế Hoa hậu Thùy Tiên

Tuấn Trần nói về danh xưng 'diễn viên trăm tỉ', tiết lộ về NSƯT Hoài Linh

Tuấn Trần nói về danh xưng 'diễn viên trăm tỉ', tiết lộ về NSƯT Hoài Linh

H’Hen Niê làm vedette ở những tháng cuối thai kỳ, tiết lộ phản ứng của chồng nhiếp ảnh gia

H’Hen Niê làm vedette ở những tháng cuối thai kỳ, tiết lộ phản ứng của chồng nhiếp ảnh gia

Chi Pu sốc vì một câu nói của Hòa Minzy ở 'Sao nhập ngũ 2025'

Chi Pu sốc vì một câu nói của Hòa Minzy ở 'Sao nhập ngũ 2025'

Chồng Ấn diện áo dài đến ủng hộ Võ Hạ Trâm ra mắt MV 'Nguyện là người Việt Nam'

Chồng Ấn diện áo dài đến ủng hộ Võ Hạ Trâm ra mắt MV 'Nguyện là người Việt Nam'

Diệp Bảo Ngọc ‘cạch mặt’ đạo diễn, rời nhóm chat diễn viên?

Diệp Bảo Ngọc ‘cạch mặt’ đạo diễn, rời nhóm chat diễn viên?

Trong một năm vừa qua, nhà sản xuất DTAP từ chối nhiều lời mời để dành thời gian và tâm sức cho dự án Made In Vietnam. Đây không chỉ là sản phẩm đánh 6 năm hoạt động nghệ thuật của DTAP mà còn là hành trình tôn vinh bản sắc, con người và tinh thần dân tộc Việt Nam. Sản phẩm quy tụ những giọng ca nổi bật gồm NSND Thanh Hoa, ca sĩ Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của 100 diễn viên khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa- Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi, DTAP xúc động sau khi xem MV Made In Vietnam

Ảnh: NVCC

Trong một không gian âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, ca khúc đã chinh phục khán giả bằng sự kết hợp tinh tế của các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc và trống. MV không chỉ là một video ca nhạc mà còn là một thước phim sống động, lồng ghép khéo léo những hình ảnh lịch sử hào hùng như truyền thuyết Thánh Gióng, chiến thắng Bạch Đằng Giang, cùng với những nét văn hóa đậm đà bản sắc như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng và câu hát "hò xự xang xê cống" quen thuộc.

Sự thành công của sản phẩm đã mang đến một khoảnh khắc xúc động khi chứng kiến DTAP và Phương Mỹ Chi nghẹn ngào trong vòng tay, vỡ òa cảm xúc hạnh phúc sau bao nỗ lực.

0Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc xem khi MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Tin liên quan

Phương Mỹ Chi diễn hit 'Lạc trôi' của Sơn Tùng M-TP tại Sing Asia 2025

Phương Mỹ Chi diễn hit 'Lạc trôi' của Sơn Tùng M-TP tại Sing Asia 2025

Sau gần 1 tháng tranh tài cùng các thí sinh quốc tế ở chương trình Sing ! Aisa 2025, Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ tự hào khi đạt top 3 chung cuộc.

ON TRENDING: Chuyện chưa kể của Phương Mỹ Chi và DTAP tại Sing ! Asia 2025

Khám phá thêm chủ đề

DTAP NSND Thanh Hoa Made in vietnam bật khóc Phương Mỹ Chi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận