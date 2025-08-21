Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc ký hiệu

Bá Cường
Bá Cường
21/08/2025 20:14 GMT+7

Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) vừa phát hiện và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Khe Sanh (Quảng Trị). Khu vực này cũng là nơi từng quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 21.8, thông tin từ Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết trong quá trình mở rộng tìm kiếm đã tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh, Quảng Trị).

Quảng Trị: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc ký hiệu- Ảnh 1.

Di vật có khắc ký hiệu được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

ẢNH: B.H

5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở độ sâu 0,8 - 1 m, bọc trong bao tử sĩ, có răng, xương cốt và các di vật kèm theo như cúc áo, dây thông tin, dây dù... trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ được phát hiện vào ngày 20.8 có một di vật khắc chữ "SH-18-15X".

Quảng Trị: Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ kèm di vật khắc ký hiệu- Ảnh 2.

Khu vực thôn Xa Re đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm

ẢNH: B.H

5 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập hiện đang được bảo quản tại Khu Văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Đồng thời, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng.

Trước đó, từ ngày 19.5 - 6.6, tại khu vực này cũng đã được lực lượng chức năng phát hiện, quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và đã tổ chức lễ truy điệu, an táng.


