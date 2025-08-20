Quảng Trị: Xuất hiện lỗ thủng trên mặt đường mới thi công, chưa bàn giao

Tối 20.8, thông tin từ UBND P.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý một lỗ thủng trên mặt đường Lê Thế Hiếu.

Lỗ thủng xuất hiện trên đường Lê Thế Hiếu được người dân dùng thùng rác chắn lên để cảnh báo ẢNH: B.H

Khoảng 17 giờ 30 phút hôm nay, người dân tại P.Đông Hà chia sẻ hình ảnh một lỗ thủng trên mặt đường Lê Thế Hiếu sâu khoảng 50 cm, đường kính 50 cm. Người dân sống gần khu vực này đã lấy một thùng rác đặt lên để cảnh báo người đi đường.

Sau khi nắm được thông tin, UBND P.Đông Hà đã cử lực lượng đến dựng rào chắn, biển cảnh báo và làm việc với các đơn vị liên quan để sớm có phương án xử lý, đảm bảo an toàn lưu thông.

Nguyên nhân xảy ra lỗ thủng do phần đất đá bên dưới bị nước cuốn trôi ẢNH: B.H

"Đây là đoạn đường vừa được thi công nhưng chưa bàn giao, lỗ thủng xuất hiện do phần cống nước bên dưới bị xì trong đợt mưa lớn vừa qua khiến phần đất đá ở dưới bị cuốn trôi. Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị liên quan để sớm tu sửa, bảo hành lại mặt đường, không để tình trạng này tái diễn", đại diện lãnh đạo P.Đông Hà nói.



