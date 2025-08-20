Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Xuất hiện lỗ thủng trên mặt đường mới thi công, chưa bàn giao

Bá Cường
Bá Cường
20/08/2025 20:14 GMT+7

Thi công nhưng chưa bàn giao, tuyến đường Lê Thế Hiếu (P.Đông Hà, Quảng Trị) xuất hiện một lỗ thủng gây nguy hiểm cho người và các phương tiện qua lại.

Tối 20.8, thông tin từ UBND P.Đông Hà (Quảng Trị) cho biết đang làm việc với các đơn vị liên quan để xử lý một lỗ thủng trên mặt đường Lê Thế Hiếu.

Lỗ thủng nguy hiểm xuất hiện trên mặt đường Lê Thế Hiếu tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Lỗ thủng xuất hiện trên đường Lê Thế Hiếu được người dân dùng thùng rác chắn lên để cảnh báo

ẢNH: B.H

Khoảng 17 giờ 30 phút hôm nay, người dân tại P.Đông Hà chia sẻ hình ảnh một lỗ thủng trên mặt đường Lê Thế Hiếu sâu khoảng 50 cm, đường kính 50 cm. Người dân sống gần khu vực này đã lấy một thùng rác đặt lên để cảnh báo người đi đường.

Sau khi nắm được thông tin, UBND P.Đông Hà đã cử lực lượng đến dựng rào chắn, biển cảnh báo và làm việc với các đơn vị liên quan để sớm có phương án xử lý, đảm bảo an toàn lưu thông.

Lỗ thủng nguy hiểm xuất hiện trên mặt đường Lê Thế Hiếu tại Quảng Trị - Ảnh 2.

Nguyên nhân xảy ra lỗ thủng do phần đất đá bên dưới bị nước cuốn trôi

ẢNH: B.H

"Đây là đoạn đường vừa được thi công nhưng chưa bàn giao, lỗ thủng xuất hiện do phần cống nước bên dưới bị xì trong đợt mưa lớn vừa qua khiến phần đất đá ở dưới bị cuốn trôi. Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị liên quan để sớm tu sửa, bảo hành lại mặt đường, không để tình trạng này tái diễn", đại diện lãnh đạo P.Đông Hà nói.


Một hố sụt lún có đường kính 1,2 m, sâu 2,7 m xuất hiện tại nhà dân đang xây dựng trong khu tái định cư dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị).

