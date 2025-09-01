Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Du khách Hàn Quốc nhận lại túi chứa gần 32 triệu bỏ quên ở biển Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
01/09/2025 20:43 GMT+7

Du khách Hàn Quốc xúc động khi nhận lại chiếc túi bỏ quên chứa gần 32 triệu đồng và ngoại tệ ở biển Đà Nẵng, nhờ 2 người dân nhặt được và giao lại cho công an.

Ngày 1.9, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho du khách để quên ở bãi biển Phạm Văn Đồng.

Trước đó, chiều 31.8, trong lúc tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (P.An Hải), anh Lê Văn Tuyên (42 tuổi) và anh Mai Văn Tính (44 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) phát hiện một chiếc túi bỏ quên, bên trong có 31,6 triệu đồng cùng 104 USD. Anh Tuyên và anh Tính đã lập tức mang tài sản đến trình báo với Công an P.An Hải.

- Ảnh 1.

Ông Soon Chul Kwon (giữa) - du khách Hàn Quốc vui mừng nhận lại tài sản

ẢNH: Đ.X

Nhận tin, thiếu tá Võ Minh Quang, Phó trưởng công an phường, đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chủ nhân của tài sản này là ông Soon Chul Kwon, du khách Hàn Quốc. Ông Soon Chul Kwon đánh rơi chiếc túi khi đến một địa chỉ trên đường Hồ Nghinh (P.An Hải).

Tại buổi trao trả tài sản, ông Kwon xúc động: “Đây là kỷ niệm không thể nào quên về sự tử tế và mến khách của người dân TP.Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung”.

Công an P.An Hải đã biểu dương nghĩa cử cao đẹp của anh Tuyên và anh Tính, xem đây là tấm gương sáng về lòng trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, đồng thời tạo dấu ấn đẹp về một TP.Đà Nẵng an toàn, thân thiện và hiếu khách trong mắt bạn bè quốc tế.

