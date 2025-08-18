Miễn phí tham quan di sản Huế cho công dân Việt Nam trong ngày 19.8 và 2.9

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa phát thông báo miễn phí tham quan các điểm di sản cố đô Huế cho du khách là công dân Việt Nam trong 2 ngày 19.8 và 2.9, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2025) và Quốc khánh 2.9.

Du khách tham quan Đại nội Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Cụ thể, thời gian mở cửa miễn phí bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ 30 trong 2 ngày 19.8 và 2.9.

Du khách chỉ cần mang theo căn cước công dân để được vào cổng tham quan các di tích như Đại nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén…

Du khách tham quan dọc trường lang trong Tử Cấm Thành, Đại nội Huế ẢNH: D.T.C.Đ

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, trước đó, công dân Việt Nam cũng đã được miễn vé tham quan vào các ngày hội, ngày lễ lớn khác như mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày Giải phóng Huế (26.3), ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11).

Việc thực hiện miễn vé tham quan các ngày lễ lớn trong năm được thực hiện theo Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 15.11.2024 của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP.Huế).

Du khách tham quan di sản cố đô Huế được xem triển lãm nghệ thuật tứ linh

Dịp này, ngoài tham quan các công trình di sản cố đô Huế tiêu biểu vừa được trùng tu (như điện Thái Hòa, điện Kiến Trung...), du khách còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật và triển lãm đặc sắc diễn ra trong không gian di sản.

Du khách thưởng thức triển lãm tại điện Kiến Trung ẢNH: D.T.C.Đ

Cụ thể, tại điện Kiến Trung có triển lãm “Hình tượng tứ linh qua nghệ thuật tạo hình” do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp cùng Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế tổ chức.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1 - 30.8, giới thiệu 46 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt… được sáng tác lấy cảm hứng từ hình tượng tứ linh (long, lân, quy, phụng) trong mỹ học phương Đông và di sản cung đình Huế, với tinh thần kế thừa truyền thống và đổi mới sáng tạo.



