Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn

Uyển Nhi
Uyển Nhi
09/08/2025 04:19 GMT+7

Mộ cổ hơn 220 năm của danh tướng Võ Di Nguy ở phường Cầu Kiệu, TP.HCM, ghi dấu công lao người chỉ huy thủy quân triều Nguyễn.

Từ khu chợ trung tâm phường Bến Thành, chúng tôi men theo đường Hai Bà Trưng, băng qua Cầu Kiệu, rẽ vào đường Phan Đình Phùng để tìm đến ngôi mộ cổ hơn 220 năm tuổi, ẩn mình giữa khu dân cư đông đúc trong một buổi chiều nắng nhẹ đầu tháng 8.2025.

Đi thêm khoảng 1 km, đến ngã 3 đường Cô Giang (phường Cầu Kiệu, TP.HCM), tấm biển nhỏ treo trên cao hiện ra trước mắt, ghi dòng chữ: Đền Phú Trung Bình Giang Quận công Võ Di Nguy.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 1.

Toàn cảnh từ khu mộ cổ Võ Di Nguy hơn 220 năm tuổi giữa lòng TP.HCM

ẢNH: HOA AN

Ngôi mộ cổ bề thế

Theo Ban quản lý lăng Võ Di Nguy, lăng được xây dựng từ năm 1801, mang dáng dấp kiến trúc truyền thống dành cho vua chúa và đại công thần triều Nguyễn. Quần thể gồm 2 phần chính: đền thờ phía trước và khu mộ cổ phía sau (tục gọi là đền Phú Trung - PV).

Toàn bộ khu vực có diện tích hơn 122 m2, gồm phần nền phía trên và khu phần mộ trung tâm.

Cả khuôn viên được bao bọc bởi tường đá cao, chia thành 2 lớp không gian rõ rệt. Bên ngoài là lối đi lát gạch đỏ, đan xen chậu hoa và cây cảnh tạo nên sự gần gũi, thư thái. Bên trong là nền mộ hình chữ nhật xây bằng đá vôi vữa, trang nghiêm và bề thế.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 2.

Một góc khuôn viên lăng Võ Di Nguy, nơi đặt bức bình phong đá cổ và những chậu cây cảnh buộc dải lụa đỏ theo tín ngưỡng dân gian cầu an

ẢNH: HOA AN

Giữa trung tâm là bức bình phong đá phủ rêu xanh, chạm khắc tinh xảo theo thời gian. 2 bên đặt tượng nghê đá và rái cá đá, hình tượng hiếm thấy trong nghệ thuật lăng tẩm Việt Nam, gợi nhắc đời binh nghiệp gắn liền sông nước của vị võ tướng.

Giữa 2 bờ rào là 4 ngôi phần mộ, chia đều mỗi bên 2 ngôi. Phía bên phải là nơi an táng bà Lê Thị Mười (vợ của ông Võ Di Nguy) và người con thứ năm Võ Di Thiện. Bên trái là phần mộ cổ của cháu dâu là bà Triệu Thị Đào, cùng ngôi mộ vô danh. Gần đó, một giếng nước nhỏ nằm cạnh, như lặng lẽ nối dài câu chuyện đời sống nơi lăng xưa.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 3.

Khu phần mộ trung tâm của danh tướng Võ Di Nguy, với bình phong đá phủ rêu và kiến trúc chạm khắc tinh xảo sau hơn 2 thế kỷ tồn tại

ẢNH: HOA AN

Mộ cổ của Võ Di Nguy nằm giữa khu mộ, đắp bằng ô dước, nhô khỏi mặt đất khoảng 0,25 mét, hình chữ nhật. Cách đầu mộ có tấm bình phong bằng ô dước hình chữ nhật khắc 2 bài vị. Bên phải nói về công danh của Võ Di Nguy, bên trái nói về vợ của ông. Tuy nhiên, nhiều chữ đã bị phai mờ theo thời gian.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 4.

Phần mộ của vợ Võ Di Nguy và người con thứ 5 là Võ Di Thiện trong cùng khuôn viên

ẢNH: HOA AN

Dưới chân mộ có bệ thờ được kê bởi 4 con kỳ lân ở 4 góc. Trên bàn thờ đặt lư gốm to, thuộc loại cổ, quý hiếm. Dọc bờ tường bao quanh kết nối liền nhau bởi nhiều bức phù điêu mang hình chạm nổi theo các hoa văn như: mẫu đơn, tùng lộc, tứ linh… Đặc biệt 2 bờ tường song song đắp nổi 2 hình rồng vẫn giữ đường nét sắc sảo, thể hiện tay nghề bậc thầy của nghệ nhân xưa.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 5.
Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 6.

Tượng nghê đá và rái cá đá là hình tượng hiếm trong lăng mộ Việt, gợi nhắc đời thủy quân của danh tướng

ẢNH: HOA AN

Phía trước là ngôi đền mái ngói đỏ, trên nóc có hình "lưỡng long chầu nguyệt" với kiến trúc là ngôi nhà tứ trụ truyền thống Nam bộ cùng 2 dãy nhà phía đông và phía tây. Bước vào bên trong là bàn thờ Võ Di Nguy và cháu nội Võ Di Thái.

Trên vách treo nhiều hoành phi, liễn đối bằng chữ Hán ghi lại công trạng và truyền thống dòng họ. Điều đặc biệt là có 4 bộ trang phục của ông Võ Di Nguy hơn 200 năm vẫn còn nguyên vẹn.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 7.

Các phù điêu hoa mẫu đơn, chim công, tùng mai..., được chạm khắc tinh tế

ẢNH: HOA AN

Ông Lê Văn Thành (90 tuổi), người gắn bó với mộ cổ Võ Di Nguy từ thuở thanh niên, hiện là người phụ trách quét dọn và chăm sóc khu lăng mộ.

Ông Thành kể, đã sống trong khuôn viên lăng từ năm 18 tuổi. "Ngày trước, nền khu mộ toàn là đất đá, chưa được lát gạch như bây giờ. Đến năm 1972, đền thờ bị xuống cấp nghiêm trọng nên mới được trùng tu", ông hồi tưởng.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 8.

Góc nhìn nghiêng khu phần mộ chính của danh tướng Võ Di Nguy với kiến trúc đá cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn giữa lòng TP.HCM

ẢNH: HOA AN

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn chăm chút từng bồn cây, chậu hoa. "Nhiều bạn trẻ vẫn hay ghé thăm lăng, có người đi qua tình cờ rồi quay lại chụp ảnh, thắp nhang. Tôi mừng vì lớp trẻ còn quan tâm đến những di tích xưa như thế này", ông Thành nói chậm rãi, ánh mắt nhìn xa xăm.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 9.

Ông Lê Văn Thành (90 tuổi), gắn bó với lăng mộ Võ Di Nguy suốt hơn 70 năm

ẢNH: HOA AN

Công thần thủy quân Võ Di Nguy và các trận chiến lịch sử

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Phú Nhuận cũ, danh tướng Võ Di Nguy quê ở Huế, là một trong những công thần kiệt xuất của triều Nguyễn. Ông nổi tiếng với tài điều binh khiển tướng, đặc biệt trên mặt trận thủy chiến. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, ông được giao chỉ huy thủy quân.

Năm 1775, khi quân Trịnh chiếm Phú Xuân, ông rút quân vào Nam và tận trung phò tá Nguyễn Phúc Ánh (người sau này lên ngôi hoàng đế Gia Long - PV).

Trong thời kỳ kháng Tây Sơn, ông nhiều lần cùng các tướng Châu Văn Tiếp, Võ Tánh, Nguyễn Văn Trương… chỉ huy hải quân tham chiến ở Gia Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quy Nhơn.

Tháng 2.1801, trong trận đánh ác liệt tại cửa biển Thị Nại, ông hy sinh vì trúng đạn pháo quân Tây Sơn.

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 10.

Lăng được xây dựng từ năm 1801, mang dáng dấp kiến trúc truyền thống dành cho vua chúa và đại công thần triều Nguyễn

ẢNH: HOA AN

Sau khi mất, ông được triều đình truy phong nhiều danh hiệu cao quý như "Tả Nam Công thần, Đặc tân Thượng trụ quốc Thiếu bảo Quận công". Thi hài của ông được chuyển về Gia Định, chi phí lễ tang rất lớn.

Năm Gia Long thứ 6 (năm 1807), Võ Di Nguy được nâng lên hàng nhất phẩm, được cấp mộ phu. Đến năm Minh Mạng thứ 12 (năm 1831), ông được tặng tước hiệu "Đặc tân trung Võ tướng quân".

Mộ cổ 224 năm ở TP.HCM lưu danh tướng nắm toàn bộ thủy quân triều Nguyễn- Ảnh 11.

Ông Thành ngồi nghỉ bên bức phù điêu lân vũ trong khuôn viên đền Phú Trung (phường Cầu Kiệu, TP.HCM)

ẢNH: HOA AN

Ngày nay, mộ cổ Võ Di Nguy không chỉ là nơi an nghỉ của danh tướng kiệt xuất, mà còn là chứng tích quý giá phản ánh kiến trúc, điêu khắc và tín ngưỡng thờ cúng của người Việt xưa.

Khu lăng mộ Võ Di Nguy được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào tháng 1.1993.

Giữa TP.HCM, mộ cổ hơn 2 thế kỷ này như một nốt trầm lặng lẽ, nhắc nhớ về một giai đoạn lịch sử hào hùng, về những con người đã góp phần tạo nên nền móng cho đất nước.

Tin liên quan

Mộ cổ 129 năm ở TP.HCM, của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mộ cổ 129 năm ở TP.HCM, của đại gia giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Ở TP.HCM, mộ cổ 129 tuổi của bá hộ Xường, đại gia giàu thứ 3 trong tứ đại phú hộ là chứng tích quý giá về di sản Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Mộ cổ 135 năm ở TP.HCM: Dấu tích người khai phá đất Thủ Đức

Mộ cổ 169 năm giữa TP.HCM: Dấu tích ít ai biết về vị quan triều Nguyễn

Khám phá thêm chủ đề

mộ cổ mộ cổ ở TP.HCM mộ cổ danh tướng di tích kiến trúc nghệ thuật lăng mộ Võ Di Nguy TP.HCM danh tướng triều Nguyễn thủy quân triều Nguyễn mộ cổ Việt Nam kiến trúc lăng mộ cổ Di tích lịch sử TP.HCM danh tướng Võ Di Nguy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận