Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'

Ngày 31.8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) để cổ vũ cho hơn 500 VĐV tham gia giải đua thuyền truyền thống TP.Đà Nẵng - VTV8.

Giải đấu do Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8) và Báo, Đài PT-TH Đà Nẵng tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc giải đua thuyền ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Giải đua thuyền không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là ngày hội của nhân dân, nơi chúng ta cùng hòa mình vào không khí sôi động, cổ vũ tinh thần thể thao và bày tỏ niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, văn minh và hiện đại”.

Giải diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 26 đội đua với 520 VĐV ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay từ sáng sớm, 2 bên bờ sông Hàn, các cây cầu bắc ngang đều chật kín khán giả. Dù trời nắng gắt, nhiều người vẫn mang theo cờ Tổ quốc, trống, kèn... hò reo hết mình tiếp sức cho các đội đua, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, sôi động.

Hàng nghìn người dân và du khách đội nắng, reo hò cổ vũ các đội đua thuyền trên sông Hàn ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Thanh Hòa (58 tuổi, trú P.Hải Châu) phấn khởi chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đưa cả nhà ra xem đua thuyền. Cảm giác rất hào hứng, vừa vui chơi vừa cùng nhau cổ vũ cho tinh thần thể thao và tình đoàn kết”.

Các đội thuyền nam bứt tốc trong chặng đua 7,5 km đầy kịch tính ẢNH: HUY ĐẠT

Cổ động viên Trung Lương - Hòa Xuân “cháy” hết mình tiếp sức cho đội nhà ẢNH: HUY ĐẠT



Giải đua thuyền năm nay quy tụ 26 đội đua với 520 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn. Các đội nam thi đấu cự ly 7,5 km, nữ thi đấu 4,5 km. Mỗi khi một đội vượt lên, khán giả lại hò hét vang trời, thổi còi, vẫy cờ để tiếp thêm sức mạnh.

Sông Hàn “dậy sóng” bởi tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng nhịp chèo mạnh mẽ của các VĐV ẢNH: HUY ĐẠT

“Cả dòng sông Hàn như bùng nổ mỗi khi các đội thuyền rẽ sóng vượt nhau. Đứng giữa đám đông, nghe tiếng reo hò... tôi cảm thấy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu quê hương càng được nhân lên”, chị Trần Thị Ngọc Lan (35 tuổi, trú P.Hòa Cường) xúc động chia sẻ.

Người dân chen kín hai bờ sông Hàn, mang theo cờ Tổ quốc, loa cầm tay... tiếp sức cho các đội đua ẢNH: HUY ĐẠT

Sau những chặng đua quyết liệt, đội Hòa Cường xuất sắc giành giải nhất nội dung nữ; đội Cẩm Chánh - Hòa Xuân vượt lên mạnh mẽ để cán đích đầu tiên ở nội dung nam.

