Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'

Huy Đạt
Huy Đạt
31/08/2025 17:08 GMT+7

Hàng nghìn người đội nắng reo hò cổ vũ giải đua thuyền khiến dòng sông Hàn (TP.Đà Nẵng) bùng nổ cảm xúc... nhiều người cảm thấy tự hào và yêu quê hương nhiều hơn.

Ngày 31.8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Hàn (TP.Đà Nẵng) để cổ vũ cho hơn 500 VĐV tham gia giải đua thuyền truyền thống TP.Đà Nẵng - VTV8. 

Giải đấu do Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8) và Báo, Đài PT-TH Đà Nẵng tổ chức, nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phát biểu khai mạc giải đua thuyền

ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh: “Giải đua thuyền không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là ngày hội của nhân dân, nơi chúng ta cùng hòa mình vào không khí sôi động, cổ vũ tinh thần thể thao và bày tỏ niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng anh hùng, văn minh và hiện đại”.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 2.

Giải diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 26 đội đua với 520 VĐV

ẢNH: HUY ĐẠT

Ngay từ sáng sớm, 2 bên bờ sông Hàn, các cây cầu bắc ngang đều chật kín khán giả. Dù trời nắng gắt, nhiều người vẫn mang theo cờ Tổ quốc, trống, kèn... hò reo hết mình tiếp sức cho các đội đua, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng, sôi động.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 3.

Hàng nghìn người dân và du khách đội nắng, reo hò cổ vũ các đội đua thuyền trên sông Hàn

ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Thanh Hòa (58 tuổi, trú P.Hải Châu) phấn khởi chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đưa cả nhà ra xem đua thuyền. Cảm giác rất hào hứng, vừa vui chơi vừa cùng nhau cổ vũ cho tinh thần thể thao và tình đoàn kết”.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 4.

Các đội thuyền nam bứt tốc trong chặng đua 7,5 km đầy kịch tính

ẢNH: HUY ĐẠT

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 5.

Cổ động viên Trung Lương - Hòa Xuân “cháy” hết mình tiếp sức cho đội nhà

ẢNH: HUY ĐẠT


Giải đua thuyền năm nay quy tụ 26 đội đua với 520 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn. Các đội nam thi đấu cự ly 7,5 km, nữ thi đấu 4,5 km. Mỗi khi một đội vượt lên, khán giả lại hò hét vang trời, thổi còi, vẫy cờ để tiếp thêm sức mạnh.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 6.

Sông Hàn “dậy sóng” bởi tiếng trống, tiếng hò reo hòa cùng nhịp chèo mạnh mẽ của các VĐV

ẢNH: HUY ĐẠT

 “Cả dòng sông Hàn như bùng nổ mỗi khi các đội thuyền rẽ sóng vượt nhau. Đứng giữa đám đông, nghe tiếng reo hò... tôi cảm thấy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu quê hương càng được nhân lên”, chị Trần Thị Ngọc Lan (35 tuổi, trú P.Hòa Cường) xúc động chia sẻ.

Sông Hàn bùng nổ với giải đua thuyền: 'Sự đoàn kết, tình yêu quê hương nhân lên'- Ảnh 7.

Người dân chen kín hai bờ sông Hàn, mang theo cờ Tổ quốc, loa cầm tay... tiếp sức cho các đội đua

ẢNH: HUY ĐẠT

Sau những chặng đua quyết liệt, đội Hòa Cường xuất sắc giành giải nhất nội dung nữ; đội Cẩm Chánh - Hòa Xuân vượt lên mạnh mẽ để cán đích đầu tiên ở nội dung nam.

Tin liên quan

Độc đáo di sản văn hóa phi vật thể: Đua thuyền tứ linh trên sông Trà

Độc đáo di sản văn hóa phi vật thể: Đua thuyền tứ linh trên sông Trà

Hàng trăm năm nay, cứ vào đầu tháng giêng âm lịch, người dân xã Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) lại rộn ràng hội đua thuyền tứ linh ở sông Trà.

Khám phá thêm chủ đề

đua thuyền Đà Nẵng Sông Hàn Quốc khánh 2.9 P.Hải Châu miền Trung giải đấu Cổ vũ Chặng đua Bờ sông tổ quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận