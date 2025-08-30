Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đà Nẵng: Chuyển quà Quốc khánh đến người dân trong 2 ngày 31.8 và 2.9

Huy Đạt

30/08/2025 21:46 GMT+7

Các địa phương tại Đà Nẵng cơ bản chuyển quà Quốc khánh đến người dân trong 2 ngày 31.8 và 2.9. Thời gian chi trả có thể xê xích ở mỗi xã phường. Địa điểm chi trả tại các nhà văn hóa cộng đồng cụ thể tại địa bàn.

Ngày 30.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ký quyết định bổ sung hơn 312,29 tỉ đồng kinh phí để chi trả quà tặng cho toàn thể người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (mức 100.000 đồng/người). Đáng chú ý, trong số này, có 292,31 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, còn lại 19,97 tỉ đồng từ kết dư ngân sách thành phố.

Kinh phí được phân bổ về 94 đơn vị hành chính cấp xã để triển khai chi trả trong 2 ngày, từ ngày mai (31.8) đến ngày 1.9. Trường hợp người dân chưa kịp nhận trực tiếp sẽ được bổ sung nhưng chậm nhất không quá ngày 15.9.

Người dân Đà Nẵng sẽ được nhận 100.000 đồng dịp lễ Quốc khánh 2.9 tại xã, phường- Ảnh 1.

Chính phủ tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp Quốc khánh 2.9

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo danh sách, P.Thanh Khê có mức phân bổ cao nhất (hơn 20 tỉ đồng) tặng quà cho trên 200.000 người; tiếp đến là P.Hải Châu (hơn 13 tỉ đồng, hơn 130.000 người). Các xã vùng xa, hải đảo nhận thấp nhất, như La Dêê hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người dân, Tân Hiệp hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu địa phương nếu thừa phải hoàn trả, nếu thiếu thì tạm ứng ngân sách để bảo đảm tiến độ. Công an TP.Đà Nẵng được giao cung cấp danh sách công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm căn cứ chi trả; Kho bạc Nhà nước khu vực XIII phối hợp bảo đảm rút và chi kinh phí kịp thời.

Chiều tối nay 30.8, nhiều xã phường ở TP.Đà Nẵng đã thông báo kế hoạch chi quà của Chính phủ nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đến các tổ dân phố. Về cơ bản, các địa phương chi trả trong 2 ngày 31.8 và 2.9, thời gian chi trả có xê xích ở mỗi xã phường, địa điểm chi trả tại các nhà văn hóa cộng đồng cụ thể tại địa bàn.

Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc qua thẻ ATM, chi trả theo hộ gia đình và theo danh sách do công an phường, xã cung cấp.

Các phường lưu ý, người dân mang theo CMND/CCCD để đối chiếu. Riêng ở P.Hòa Xuân, địa phương lưu ý trường hợp chủ hộ không đi nhận được thì người nhận thay phải mang theo CCCD của chủ hộ và của chính người đi nhận thay.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam cũ, TP.Đà Nẵng mới hiện có hơn 3 triệu dân.

