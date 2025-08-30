Khởi tố giám đốc mua 21 hóa đơn khống gần 15,3 tỉ đồng

Ngày 30.8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc, về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” theo điều 203, bộ luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Hoàng Phúc ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 23.12.2022 đến 14.9.2023, Phúc đã trực tiếp liên hệ mua tổng cộng 21 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống từ 2 doanh nghiệp ở TP.HCM, trong đó có Công ty TNHH sắt thép và cơ khí Tân Khai.

Các hóa đơn này không kèm theo hàng hóa hay dịch vụ thực tế nhưng được xuất cho Công ty TNHH MTV Phan Hoàng Phúc với tổng giá trị trước thuế hơn 13,89 tỉ đồng, sau thuế gần 15,3 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm hợp thức hóa chi phí, che giấu hoạt động kinh doanh bất minh, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.

Hiện vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

