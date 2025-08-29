Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Cấp bách truy lùng nghi phạm trong đêm mưa, 'manh mối' từ chiếc xe

Ngày 29.8, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đang lấy lời khai, đấu tranh với nghi phạm người nước ngoài cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng).

Kể về hành trình truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng táo tợn, thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, cho biết tối 26.8, tại tiệm vàng 455 Núi Thành (P.Hòa Cường), một người đàn ông cao khoảng 1,8 m mặc áo khoác có chữ của một hãng xe công nghệ, bất ngờ dùng búa tấn công nhân viên bảo vệ, đập tủ kính rồi cướp nhiều nữ trang vàng, kim cương trị giá gần 833 triệu đồng.

Ngay sau đó, nghi phạm tẩu thoát, để lại nỗi hoảng loạn cho các nhân viên tiệm vàng.

Thượng tá Lương Quốc Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, kể lại hành trình truy vết nghi phạm cướp tiệm vàng ẢNH: H.Đ

Theo thượng tá Nghĩa, vụ việc xảy ra giữa lúc trời mưa lớn, gây khó khăn cho công tác điều tra ban đầu.

"Mưa lớn kéo dài khiến công tác rà soát camera, nhận diện nghi phạm gặp nhiều khó khăn. Người đi đường ai cũng áo mưa che kín... Tuy nhiên, lúc đó, các điều tra viên nhận định nghi phạm có khả năng là người nước ngoài", thượng tá Nghĩa kể.

Mặc dù người dân nỗ lực ngăn cản nhưng nghi phạm cướp tiệm vàng vẫn tẩu thoát ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi các lực lượng chức năng báo về, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lập tức chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng để nhanh chóng truy xét, ngăn chặn nguy cơ nghi phạm này sẽ trốn ra nước ngoài.

Càng về khuya, mưa như trút nước khiến từng bước truy xét thêm phần gian nan. Nhưng bất chấp mưa lớn, các mũi trinh sát vẫn bám địa bàn, quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất. Suốt đêm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ kiên trì lần từng dấu vết trong mưa.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp tiệm vàng ẢNH: H.Đ

"Chìa khóa" phá án từ chiếc xe máy

Rạng sáng 27.8, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp khẩn với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.Ngũ Hành Sơn, quyết định thành lập 4 tổ công tác để đẩy nhanh truy xét.

Trong đó, Tổ 1 được giao rà soát toàn bộ hệ thống camera tại tiệm vàng và khu vực gửi xe, lần tìm dấu hiệu nghi phạm thám thính trước khi gây án, đồng thời mở rộng truy xét khả năng có đồng bọn. Tổ 2 tập trung vào phương tiện gây án, chủ yếu là xe máy hiệu PCX và Lexi. Tổ 3 truy xét theo hướng di chuyển, nơi đến và lộ trình tẩu thoát của nghi phạm. Tổ 4 khai thác tang vật và dấu vết còn lại tại hiện trường.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (giữa), chủ trì cuộc họp khẩn với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an P.Ngũ Hành Sơn ẢNH: H.Đ

Thượng tá Nghĩa kể, từ hình ảnh camera và clip người dân cung cấp, lực lượng trinh sát nhận định nghi phạm sử dụng xe máy hiệu PCX hoặc Lexi đã tháo biển số, gửi tại một kiệt gần hiện trường.

"Ngay sau vụ cướp, chúng tôi phối hợp với CSGT kiểm tra gần 200 xe thuộc 2 dòng này; riêng tại P.Ngũ Hành Sơn và P.An Hải có hơn 50 xe PCX, 37 xe Lexi. Đồng thời xác minh tại các cơ sở cho thuê xe", thượng tá Nghĩa cho biết.

Từ nhiều nguồn xác minh cùng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ danh tính nghi phạm là Dale James, 29 tuổi, người nước ngoài, nhập cảnh Việt Nam ngày 1.7.2025, từng di chuyển qua nhiều địa phương.

Ngày 21.8, James mua nhiều công cụ, trong đó có chiếc búa sắt 2 đầu tròn, dài khoảng 40 cm tại TP.HCM, mang theo đến TP.Đà Nẵng để chuẩn bị cho vụ cướp tiệm vàng.

Theo Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, sau gần 13 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng, đến 10 giờ 25 ngày 27.8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Ngũ Hành Sơn xác định nơi lẩn trốn của James tại căn hộ trên đường Phạm Tứ (P.An Hải).

Các trinh sát lập tức ập vào, khống chế nghi phạm, thu giữ toàn bộ tang vật được cất giấu trên trần thạch cao trong phòng vệ sinh cùng các công cụ gây án.

Dale James bị bắt giữ sau gần 13 giờ gây án ẢNH: H.Đ

"Đáng nói, nếu không bị bắt giữ trong thời gian ngắn, nghi phạm đã kịp xuất cảnh bởi thời hạn visa của người này chỉ còn đến ngày 28.8", thượng tá Lương Quốc Nghĩa cho hay.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã ghi nhận và biểu dương chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp biểu dương chiến công của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng và Công an P.Ngũ Hành Sơn

ẢNH: H.Đ

"Chiến công này khẳng định sự phối hợp nhịp nhàng, mưu trí, dũng cảm, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng. Đây là minh chứng sống động Đà Nẵng là thành phố an toàn, đáng sống trong mắt nhân dân và du khách", Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cũng cho biết, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để nhanh chóng phá án. Thời gian tới yêu cầu các đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nghi phạm cướp tiệm vàng.