Vụ cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng: Hành trình xuyên đêm truy bắt nghi phạm

Trưa nay 27.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ West Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ), nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên đường Núi Thành (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) vào tối qua 26.8.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng (giữa), trực tiếp chỉ đạo truy xét nghi phạm cướp tiệm vàng ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra ban đầu, Dale James nhập cảnh Việt Nam từ tháng 6, di chuyển qua lại nhiều địa phương. Trong khoảng thời gian lưu trú, nghi phạm có dấu hiệu chuẩn bị cho việc phạm tội.

Cụ thể, ngày 21.8, Dale James xuất hiện ở TP.HCM, đến một cửa hàng mua chiếc búa sắt (loại búa 2 đầu tròn, dài 40 cm), sau đó trở lại TP.Đà Nẵng, thuê chỗ ở tại P.An Hải (TP.Đà Nẵng).

Dale James (đeo ba lô) tấn công nhân viên bảo vệ trước khi xông vào đập tủ, cướp trang sức ẢNH: Đ.X

Sau đó, nghi phạm đã đi khắp các tuyến phố ở TP.Đà Nẵng tìm kiếm địa điểm để cướp tài sản.

Đến tối 26.8, nghi phạm cải trang bằng áo khoác có chữ của hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang găng tay và đeo ba lô. Khi đến tiệm vàng trên đường Núi Thành (P.Hòa Cường), nghi phạm bất ngờ dùng đục sắt dài 20 cm tấn công ông N.N.T (48 tuổi, ngụ P.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, nhân viên bảo vệ) khiến nạn nhân ngã gục, bị thương nặng ở phần đầu.

Sau đó, Dale James xông vào tiệm, dùng búa sắt đập vỡ tủ kính, cướp đi 20 sản phẩm trang sức, trong đó có 11 sản phẩm gắn kim cương, tổng giá trị hơn 830 triệu đồng.

Gây án xong, nghi phạm chạy bộ vào kiệt nhỏ trên đường Núi Thành, lấy xe máy tay ga không biển số chuẩn bị sẵn để tẩu thoát.

Ngay trong đêm 26.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát, truy xét. Các mũi trinh sát đã được triển khai đồng bộ thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm truy vết nghi phạm.

Đến 10 giờ 30 ngày 27.8, sau hơn 12 giờ khẩn trương điều tra, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Dale James tại căn hộ đang thuê trên đường Phạm Tu.

Dale James bị bắt giữ khi đang trốn ở tại căn hộ cho thuê ẢNH: Đ.X

Công an xác định, trên đường chạy khỏi tiệm vàng trở về căn hộ, nghi phạm đã lấy các món trang sức bỏ vào túi và vứt chiếc ba lô dọc đường.

Khám xét chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an phát hiện phần lớn tang vật của vụ cướp (gồm 18 món trang sức) được cất giấu trên trần thạch cao trong phòng vệ sinh.

Cũng tại nơi ở này, ngoài tang vật liên quan đến vụ cướp tiệm vàng, công an còn phát hiện và tạm giữ thêm một số tài sản có giá trị khác, đang xác minh nguồn gốc.

Nghi phạm giấu số trang sức đã cướp trên trần thạch cao ở phòng vệ sinh ẢNH: Đ.X

Công an thu giữ toàn bộ tài sản nghi phạm cướp ở tiệm vàng ẢNH: Đ.X

Chiều 27.8, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết hành vi của Dale James rất manh động, liều lĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khi gây án.

Việc nhanh chóng xác định, truy bắt nghi phạm là thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong bối cảnh TP.Đà Nẵng vừa sáp nhập địa giới hành chính, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự đặt ra rất cao.

Vụ cướp tiệm vàng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.