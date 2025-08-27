Đà Nẵng: Bắt tạm giam nhóm côn đồ truy sát người khác

Ngày 27.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Phạm Hoàng Tân (21 tuổi, trú TP.HCM), Dương Thành Lên (18 tuổi), Trần Văn Nhật (18 tuổi), Lê Khắc Huấn (19 tuổi), Trần Đình Tùy Em (19 tuổi, cùng trú xã Vu Gia, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và khởi tố các bị can.

Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt 5 bị can để tạm giam ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, ngày 27.5, nhóm côn đồ này rượt đuổi Lê Anh Tài (18 tuổi, trú xã Phú Thuận, TP.Đà Nẵng) đang chở bạn gái trên xe qua nhiều tuyến đường. Khi đến quán trà sữa tại thôn La Tháp Tây (xã Thu Bồn), Tài chạy vào trong trốn thì bị nhóm này dùng hung khí xông vào đánh, gây thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng công an đã truy xét, bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả nhóm khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Các bị can: Phạm Hoàng Tân, Dương Thành Lên, Trần Văn Nhật, Lê Khắc Huấn, Trần Đình Tùy Em (từ trái sang) ẢNH: Đ.X

Vụ việc có tính chất manh động, coi thường pháp luật. Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Công an TP.Đà Nẵng phát đi cảnh báo những hành vi bạo lực, tụ tập băng nhóm, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên, không chỉ gây ra hậu quả nặng nề cho xã hội mà còn hủy hoại tương lai chính những người trong cuộc. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

