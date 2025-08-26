Đà Nẵng: Cầm búa xông vào tiệm kim hoàn, đánh bảo vệ bị thương rồi đập tủ trang sức

Đêm 26.8, một người đàn ông cầm vật giống búa đến trước một trung tâm kim hoàn trên đường Núi Thành, (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) tấn công vào đầu nhân viên bảo vệ, sau đó xông vào bên trong đập tủ trang sức.

Theo người dân tại hiện trường, sau khi nghe tiếng truy hô của nhân viên bảo vệ, người dân thấy người đàn ông đập tủ trang sức nên đã dùng thanh sắt chắn cửa không cho nghi phạm đi ra.

Tuy nhiên, người đàn ông cao to đã mở được cửa kính và đi bộ rời khỏi hiện trường.

"Bảo vệ bị tấn công phần đầu phải đi cấp cứu rồi. Chúng tôi hoảng loạn không dám làm gì, có vài thanh niên chạy đến chặn cửa nhưng bất thành", bà H., người dân chứng kiến sự việc, kể lại.

Người dân dùng thanh sắt chắn cửa, ngăn không cho nghi phạm tẩu thoát nhưng bất thành ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Tối 26.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết sự việc nghi phạm tấn công bảo vệ, xông vào tiệm kim hoàn xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút tối cùng ngày. Hiện các lực lượng công an cơ sở và phòng nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng đang khẩn trương truy xét nghi phạm, vẫn chưa thống kê được số trang sức bị nghi phạm lấy đi.

Ghi nhận của PV Thanh Niên lúc 20 giờ ngày 26.8, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và điều tra sự việc.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin.