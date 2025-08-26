Đà Nẵng: 2 công nhân tử vong khi nạo vét cống thoát nước

Trưa 26.8, người dân hốt hoảng phát hiện 2 công nhân tử vong dưới cống thoát nước sâu gần 8m tại ngã ba Nguyễn Thức Đường - Nguyễn Duy Trinh (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng xuống cống sâu để đưa thi thể 2 nạn nhân lên mặt đường ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 50 trưa nay 26.8, trong lúc đi giao gas cho khách, anh Huỳnh Văn Dương (49 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn) phát hiện nắp cống giữa đường bị mở. Nhìn xuống dưới, anh Dương hốt hoảng khi thấy 2 công nhân nằm bất động, gọi mãi nhưng không thấy phản hồi nên lập tức báo cho công an.

Ngay sau đó, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.Đà Nẵng điều động lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Chỉ sau ít phút triển khai, đội cứu nạn đã đưa 2 nạn nhân lên khỏi cống, nhưng cả 2 đều đã tử vong.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, bình dưỡng khí... để xuống cống sâu

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Phùng Văn Linh (42 tuổi, trú P.Thọ Quang, TP.Đà Nẵng) và anh Lê Văn Cẩn (chưa rõ nơi cư trú). Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định là nạn nhân tử vong do ngạt khí trong quá trình nạo vét cống.

Sau thời gian ngắn cứu hộ, thi thể 2 nạn nhân được đưa lên mặt đường nhựa ẢNH: Đ.X

Theo cơ quan chức năng, 2 công nhân được ông Lê Thanh Sơn (55 tuổi, trú P.An Khê, TP.Đà Nẵng), chỉ huy công trường của Công ty Dacinco, thuê dọn vệ sinh cống để bàn giao cho Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc.

