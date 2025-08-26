Tìm kiếm bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên, Đà Nẵng

Sáng 26.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng cùng người dân địa phương được huy động xuyên đêm để tìm kiếm một bé gái 3 tuổi mất tích ở sông Yên (đoạn qua thôn Thạch Bồ, xã Hòa Vang).

Lực lượng chức năng và người dân địa phương xuyên đêm tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích ẢNH: HÒA VANG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 25.8, cháu T.A.N (3 tuổi, trú thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) về quê ngoại tại xã Hòa Vang (cách nhà gần 10 km) chơi. Trong lúc đi cùng bà ra vườn nhà gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Gia đình sau đó trình báo sự việc đến Công an xã Hòa Vang.

Ngay trong tối qua 25.8, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông.

“Từ thông tin gia đình cung cấp, ban đầu xác định khả năng cháu bé rơi xuống sông, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai”, ông Nguyện thông tin.

Đến 8 giờ sáng 26.8 vẫn chưa tìm thấy cháu bé 3 tuổi ẢNH: HÒA VANG

Đến 8 giờ sáng nay 26.8, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người dân vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.