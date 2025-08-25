Đà Nẵng: Triệt phá đường dây 'tín dụng đen' dùng iCloud siết nợ

Ngày 25.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt khám xét, triệu tập nhiều nghi phạm cầm đầu đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia, hoạt động với thủ đoạn hoàn toàn mới là lợi dụng tài khoản iCloud của iPhone để cho vay nặng lãi.

Công an TP.Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

7 nghi phạm ở Hà Nội trong đường dây 'tín dụng đen' ẢNH: Đ.X

Qua điều tra, Công an TP.Đà Nẵng xác định nhóm này yêu cầu người vay đăng nhập tài khoản iCloud do chúng cung cấp vào điện thoại, đồng thời cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân.

Dựa theo đời máy, người vay được giải ngân từ 2 - 13 triệu đồng, phải trả góp 100.000 – 430.000 đồng/ngày trong 28 - 41 ngày với lãi suất “cắt cổ” 235 - 608%/năm, cao gấp 11 - 30 lần mức cho phép. Nếu không trả đúng hẹn, điện thoại iPhone sẽ bị khóa, trở thành “cục gạch”.

Công an TP.Đà Nẵng đột kích 'đại bản doanh' của nhóm tội phạm tại Hà Nội ẢNH: Đ.X

Ngày 16.8, Công an TP.Đà Nẵng xác lập ban chuyên án. Sau thời gian theo dõi, ngày 20.8, lực lượng công an tiến hành phá án, bắt giữ Trần Đức Anh (29 tuổi), Trần Đức Nhân (24 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi), Tạ Diên Thuận (19 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (17 tuổi) và Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi, cùng trú Hà Nội).

Tang vật thu giữ gồm 50 điện thoại di động, 6 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu liên quan.

Tang vật liên quan đến vụ án bị thu giữ ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng xác định từ tháng 8.2024 đến 8.2025, nhóm này đã cho 2.598 người trên toàn quốc vay tiền với 8.735 lượt, tổng số tiền 43,8 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỉ đồng. Riêng tại TP.Đà Nẵng, có 111 người vay với 294 lượt, số tiền 1,4 tỉ đồng, nhóm này thu lợi hơn 300 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các nghi phạm khác theo quy định.

