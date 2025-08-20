Hai vợ chồng cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' liên tỉnh

Ngày 20.8, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa đồng loạt khám xét nơi ở, bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây tín dụng đen liên tỉnh.

Các nghi phạm trong đường dây tín dụng đen bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Các nghi phạm bị bắt giữ đều ngụ tại Hải Phòng, gồm: Trần Hồng Quân (34 tuổi), Cao Thị Quyên (32 tuổi, vợ của Quân), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi, cùng ngụ P.An Biên), Nguyễn Văn Huỳnh (30 tuổi), Nguyễn Long Dương (25 tuổi, cùng ngụ P.Lưu Kiếm), Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, ngụ P.Kinh Môn), và Trần Văn Thắng (31 tuổi, ngụ P.Thiên Hương).

Khám xét nơi ở các nghi phạm trên, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền. Đồng thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của các nghi phạm với tổng số tiền trong tài khoản hơn 500 triệu đồng.

Đường dây tín dụng đen này do vợ chồng Trần Hồng Quân và Cao Thị Quyên lập nên, cùng nhau điều hành, chỉ đạo các nghi phạm còn lại triển khai việc cho vay tiền.

Vợ chồng Quân đã bố trí xe cho các nghi phạm di chuyển đến địa bàn ở các tỉnh, thành phố rồi thuê nhà ở trọ để triển khai việc cho vay nặng lãi. Quá trình trao đổi với người vay tiền, các nghi phạm sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại, tài khoản ngân hàng để trốn tránh lực lượng chức năng.

Để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, các nghi phạm sử dụng mạng xã hội zalo, facebook, youtube, tiktok đăng nội dung quảng cáo về việc vay tiền không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không làm ảnh hưởng đến công việc, gia đình trong quá trình vay mượn tiền…

Từ các thủ đoạn trên, đường dây tín dụng đen của vợ chồng Quân đã cho khoảng 450 người vay tiền, với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương mức lãi suất 146%/năm), qua đó thu lời bất chính tổng số tiền gần 15 tỉ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình mở rộng điều tra.