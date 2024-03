Bình Định: Xử phạt các trường hợp phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền

Ngày 14.3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an TT.Tuy Phước (H.Tuy Phước, Bình Định) đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi "phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội" đối với 2 trường hợp.

Theo đó, hai trường hợp bị xử phạt là V.A.Đ (37 tuổi) và N.T.K (26 tuổi, cùng ở TP.Hải Phòng). Hai người này cùng vào Bình Định và ở tại P.Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn).

Trước đó, lúc 9 giờ ngày 8.3, trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an TT.Tuy Phước phát hiện Đ. và K. đang rải tờ rơi quảng cáo cho vay tại khu phố Công Chánh, TT.Tuy Phước nên đã tiến hành làm việc.

Qua đó, lực lượng công an tạm giữ khoảng 2.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền của Đ. và K. Với hành vi nói trên, cơ quan chức năng xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.