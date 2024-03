Nỗ lực bài trừ hành vi dán trái phép tờ rơi quảng cáo

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về các nội dung liên quan đến việc dẹp bỏ nạn "quảng cáo bẩn". Vào ngày 12.3, Công an P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã tuần tra đến địa chỉ số 9 đường số 3 Chu Văn An và phát hiện đối tượng P.V.Đ. (33 tuổi), ngụ tại H.Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng, có hành vi dán quảng cáo hút hầm cầu, gây mất mỹ quan đô thị. Lực lượng chức năng đã tiến hành mời đối tượng về làm việc.

Qua làm việc, thanh niên này đã ý thức được hành vi dán quảng cáo của mình làm mất mỹ quan đô thị, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội. Đ. đã bị công an yêu cầu khắc phục hậu quả bằng cách tháo gỡ các tờ quảng cáo sai quy định và lập hồ sơ xử phạt hành chính theo khoản 4, 5 của Điều 8, luật Quảng cáo 2012.

Người trẻ chung tay dẹp vấn nạn "quảng cáo bẩn" THANH NAM

Bên cạnh công tác tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng dán quảng cáo, tờ rơi sai quy định, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cũng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo cho người dân về vấn nạn cho vay lãi nặng, sự nguy hiểm của "tín dụng đen", ký cam kết không nhận in ấn các sản phẩm quảng cáo dạng tờ rơi đối với những cơ sở photocopy trên địa bàn.

Tuổi trẻ thành phố đang nỗ lực dẹp những hình ảnh mất mỹ quan đô thị THANH NAM

Theo đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó trưởng ban Thanh niên Công an TP.HCM, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024, đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, người dân, giới trẻ…. đồng loạt ra quân thực hiện những hoạt động vì cộng đồng hưởng ứng cao điểm xây dựng văn minh đô thị và đã đạt được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ.

Có thể kể như vào ngày 28.2, qua tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra xung kích của Chi đoàn Công an P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM đã phát hiện T.V.H. (30 tuổi), ngụ tại H.Krông Pắc, Đắk Lắk, đang thực hiện hành vi dán sản phẩm quảng cáo trái phép trên cột điện. Tổ tuần tra đã đưa đối tượng về công an phường làm việc.



T.V.H. bị lập hồ sơ xử phạt hành chính vì có hành vi “dán sản phẩm quảng cáo lên cột điện, trụ điện” và buộc khắc phục hậu quả: phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo; viết cam kết không tái phạm THANH NAM

Ở TP.Thủ Đức, trong tháng 3 này, đã có hơn 1.014 người tham gia ra quân bóc gỡ 4.760 sản phẩm quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường. Đồng thời vận động hơn 778 hộ nhân dân tự nguyện hằng ngày bóc gỡ quảng cáo sai quy định trên trụ đèn, cột điện, tủ điện trước và xung quanh nhà, tích cực tố giác hoặc cung cấp thông tin khi phát hiện đối tượng phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị tại địa phương.



Tại Q.Tân Bình, sau khi hưởng ứng phát động cao điểm xây dựng văn minh đô thị của Ban Thanh niên Công an TP.HCM, đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an tại quận đã cùng đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động vì cộng đồng hưởng ứng cao điểm xây dựng văn minh đô thị. Trong ngày đầu ra quân, 440 người trẻ đã bóc gỡ gần 1.260 sản phẩm quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường, vận động hơn 350 hộ dân tự giác bôi xóa quảng cáo, kết hợp tuyên truyền bằng xe loa và dán bảng thông báo phòng chống tội phạm…



Còn Đoàn Công an Q.3 đã phối hợp với Quận đoàn 3, Đoàn Công an 12 phường, đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư, trường học cùng các tổ chức chính trị xã hội tại quận đồng loạt thực hiện những hoạt động vì cộng đồng hưởng ứng cao điểm xây dựng văn minh đô thị. Qua đó, xử lý gần 800 sản phẩm tại các tuyến đường như: Lý Chính Thắng, Trần Quang Diệu, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Sa, Trường Sa...



Theo đại diện của Công an TP.HCM, những đối tượng đang có xu hướng chuyển sang dán các mẫu quảng cáo nhỏ nhằm đối phó với lực lượng chức năng.



Như vào ngày 10.3, qua công tác tuần tra, nắm tình hình, Công an P.Cầu Kho, Q.1 đã phát hiện ông Đ.V.N. (53 tuổi), ngụ tại H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, làm nghề hút hầm cầu, có hành vi dán trái phép tờ rơi quảng cáo về hoạt động hút hầm cầu.



"Điểm đặc biệt là đối tượng này không dán những mẫu lớn mà thay vào đó là những mẫu rất nhỏ, khó tháo gỡ và rất mất công sức để loại bỏ. Tuy nhiên, toàn thành phố đang tích cực tháo gỡ quảng cáo sai quy định nên thời gian tới, lực lượng công an sẽ siết chặt và quyết liệt hơn nữa để bảo vệ thành quả đẩy lùi quảng cáo rao vặt sai quy định. Cố gắng không để xảy ra tình trạng người gỡ, người dán song hành cùng nhau", đại diện Công an TP.HCM cho hay.



Cũng theo đại diện của Công an TP.HCM, đã có những chỉ dấu cho thấy sự khả thi trong nỗ lực đẩy lùi vấn nạn này. Khi mà công an các huyện, quận, TP.Thủ Đức đã và đang đồng loạt thực hiện việc bóc xóa những sản phẩm quảng cáo sai quy định tại hàng trăm tuyến đường một cách liên tục và xuyên suốt hàng ngày, hàng tuần.



Một số hình ảnh mà người trẻ đang nỗ lực bài trừ "quảng cáo bẩn":