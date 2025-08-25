Phản ánh sông Nước Xa bị 'xẻ thịt' công khai: Địa phương cảm ơn Báo Thanh Niên

Chiều 25.8, UBND xã Nam Trà My (TP.Đà Nẵng) đã có công văn gửi Báo Thanh Niên về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin Báo Thanh Niên phản ánh vụ việc khai thác cát trái phép.

Công văn nêu rõ, ngày 22.8, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết Sông Nước Xa bị "xẻ thịt" công khai, phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa đoạn giáp ranh giữa xã Nam Trà My và Trà Tân (TP.Đà Nẵng).

"UBND xã Nam Trà My trân trọng cảm ơn quý báo đã có bài báo phản ánh thực tế về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại sông Nước Xa đoạn giáp ranh giữa xã Nam Trà My và Trà Tân", công văn có đoạn viết.

UBND xã Nam Trà My đã lắp đặt barie tại đầu tuyến đường bê tông vào nghĩa địa ẢNH: C.X

Trong công văn gửi Báo Thanh Niên, UBND xã Nam Trà My cho biết sau khi tiếp nhận thông tin báo phản ánh, chính quyền địa phương đã cử lực lượng khẩn trương trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, xử lý sự việc.



Kết quả xác định vị trí lòng sông bị đào xới với diện tích rộng (thuộc địa phận xã Trà Tân). Ngoài ra, trên địa bàn xã Nam Trà My, bên đường bê tông dẫn vào khu nghĩa địa ghi nhận có 1 bãi tập kết cát, nhưng hiện trạng không có cát, chỉ có dấu vết nơi đây từng tập kết cát.

Trước tình hình trên, UBND xã Nam Trà My đã chỉ đạo công an xã và ngành chức năng khẩn trương vào cuộc kiểm tra, điều tra, xác minh sự việc và xử lý cương quyết theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 362-CV/TU ngày 22.8 của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Trong Công văn số 362-CV/TU, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý thông tin và có giải pháp khắc phục; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép theo phản ánh của bài viết.

UBND xã Nam Trà My đã lắp đặt barie (hạn chế chiều cao 2,5 m và trọng tải 3,5 tấn) tại đầu tuyến đường bê tông vào nghĩa địa. Đồng thời, ban hành văn bản phối hợp với UBND xã Trà Tân, UBND xã Trà Leng kiểm tra, giải quyết thông tin báo chí phản ánh để xác định ranh giới quản lý hành chính ngoài thực địa sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.Đà Nẵng.

Mặt khác, khắc phục về hiện trạng ban đầu tại vị trí khai thác cát trái phép; xây dựng và ban hành quy chế phối hợp các xã giáp ranh trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Tuy nhiên, UBND xã Nam Trà My nhận thấy việc phối hợp với các địa phương giáp ranh để xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, UBND xã đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp đã đề ra.

Hiện trường sông Nước Xa bị "xẻ thịt" bởi cát tặc ẢNH: NAM THỊNH

"Trước tình hình thực tế hiện nay, bước đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên không tránh khỏi những khó khăn trong công tác quản lý, điều hành. UBND xã rất mong muốn nhận được sự tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng của quý báo để góp phần xây dựng địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển. Đồng thời, mong nhận được sự đồng hành của báo trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên", công văn nêu rõ.



Liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Công an xã Nam Trà My cho hay sau khi Báo Thanh Niên có bài phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép ở khu vực giáp ranh, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu công an các xã Nam Trà My, Trà Tân, Trà Leng kiểm tra, có kế hoạch phối hợp xử lý về tình trạng này.

Ngoài ra, tham mưu UBND xã giải quyết, báo cáo kết quả về Công an TP.Đà Nẵng trước ngày 27.8.

Lãnh đạo Công an xã Nam Trà My cũng cho biết, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Trà Tân và Công an xã Trà Leng điều tra, xử lý về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, để khu vực giáp ranh không trở thành "điểm nóng".

Như Thanh Niên phản ánh trong bài Sông Nước Xa bị "xẻ thịt" công khai, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Nước Xa, đoạn giáp ranh giữa xã Nam Trà My và Trà Tân diễn ra một cách rầm rộ và công khai khiến người dân bức xúc. Lòng sông bị "xẻ thịt" từng ngày, trong khi các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của nhiều người dân địa phương, nhiều tháng qua hoạt động khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên sông Nước Xa (một nhánh của sông Tranh), kéo dài từ 23 giờ đêm đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Tiếng máy nổ, tiếng xe tải chạy ầm ầm suốt đêm. Các đối tượng còn bố trí người cảnh giới, khi phát hiện có động là lập tức rút lui.