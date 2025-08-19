Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
19/08/2025 05:00 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ngày 18.8 cho biết đã phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thời gian qua.

Theo đó, ngày 15.8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 1 xe cuốc do tài xế Trần Bảo Q. (40 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai; H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) điều khiển đang khai thác đất tại một thửa đất thuộc địa bàn xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đưa lên 2 xe tải ben do ông Nguyễn Hữu T. (40 tuổi) và Nguyễn Hoài L. (35 tuổi) đem đi tiêu thụ.

Trước đó, trong 2 ngày (8.8 và ngày 9.8), Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã kiểm tra và liên tục phát hiện nhiều trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Đồng Phú (H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) và xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai cũ). Nhóm người bị phát hiện khai nhận đã sử dụng xe ben, xe tải và máy xúc để khai thác, vận chuyển đất đưa đi tiêu thụ trái phép.

Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Quá trình làm việc, các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý, giấy phép khai thác khoáng sản hay văn bản cho phép tận thu khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi khai thác khoáng sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật các vụ khai thác khoáng sản trái phép (đất san lấp) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt quả tang nhóm người khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn ở Phú Quốc

Bắt quả tang nhóm người khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn ở Phú Quốc

Lợi dụng khu vực hẻo lánh ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), một nhóm người đã dùng máy đào khai thác đất, đá trái phép chở đi nơi khác bán.

Khám phá thêm chủ đề

khai thác khoáng sản trái phép khoáng sản Đồng Nai Công an tỉnh Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận