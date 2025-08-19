Đồng Nai: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai ngày 18.8 cho biết đã phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thời gian qua.

Theo đó, ngày 15.8, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 1 xe cuốc do tài xế Trần Bảo Q. (40 tuổi, ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai; H.Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) điều khiển đang khai thác đất tại một thửa đất thuộc địa bàn xã Lộc Thành (tỉnh Đồng Nai) đưa lên 2 xe tải ben do ông Nguyễn Hữu T. (40 tuổi) và Nguyễn Hoài L. (35 tuổi) đem đi tiêu thụ.

Trước đó, trong 2 ngày (8.8 và ngày 9.8), Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã kiểm tra và liên tục phát hiện nhiều trường hợp khai thác đất trái phép tại xã Đồng Phú (H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ) và xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai cũ). Nhóm người bị phát hiện khai nhận đã sử dụng xe ben, xe tải và máy xúc để khai thác, vận chuyển đất đưa đi tiêu thụ trái phép.

Công an Đồng Nai liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Quá trình làm việc, các cá nhân, tổ chức có liên quan chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý, giấy phép khai thác khoáng sản hay văn bản cho phép tận thu khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hành vi khai thác khoáng sản.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ phương tiện và toàn bộ tang vật các vụ khai thác khoáng sản trái phép (đất san lấp) để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.