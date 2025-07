Bắt 2 bị can khai thác đất trái phép

Ngày 29.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can có hành vi khai thác đất trái phép trong thời gian dài trên địa bàn P.Bỉm Sơn để bán, thu lời bất chính.

Các bị can Bùi Thanh Quế (ảnh trái) và Đỗ Văn Hưng ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Bùi Thanh Quế (biệt danh Quế "còi", 53 tuổi, ngụ P.Quang Trung, Thanh Hóa) và Đỗ Văn Hưng (biệt danh Hưng "độ", 39 tuổi, ngụ P.Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, từ năm 2020 đến tháng 4.2025, Hưng "độ" và Quế "còi" đã câu kết với nhau thuê người và máy móc khai thác đất trái phép ở nhiều địa điểm là các khu vực đồi núi vắng, ít người qua lại trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (cũ) để bán kiếm lời.

Bước đầu xác định các bị can trên đã khai thác trái phép hơn 12.000 m3 đất, thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng.