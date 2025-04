Khai thác đất trái phép thu lợi hơn 13 tỉ đồng

Ngày 17.4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 16.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt giam, gồm: Trần Tiến Chung (47 tuổi, ngụ P.Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn, Thanh Hóa), Phạm Văn Phúc (47 tuổi), và Trịnh Ngọc Tuấn (61 tuổi, cùng ngụ P.Bắc Sơn, TX.Bỉm Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 4.2024 đến ngày 6.4.2025, các nghi phạm trên đã câu kết với nhau, tổ chức máy móc, nhân lực khai thác đất trái phép tại khu vực đồi Cánh chim (TX.Bỉm Sơn).

Trưa ngày 6.4, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra đột xuất và bắt quả tang các bị can trên khi đang tổ chức người điều khiển 2 máy xúc và 12 chiếc xe ô tô tải khai thác đất trái phép.

Trong khoảng thời gian 1 năm (từ tháng 4.2024 - 4.2025) các bị can đã khai thác trái phép đất đem đi bán thu lời bất chính hơn 13 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.