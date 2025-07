Bắt quả tang nhóm người khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn ở Phú Quốc

Chiều 23.7, tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn.

Hiện trường vụ khai thác khoáng sản trái phép bị lực lượng chức năng An Giang phát hiện, bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cự thể, ngày 22.7, lực lượng Tổ công tác liên ngành tại đặc khu Phú Quốc phát hiện, bắt quả tang một nhóm người đang tổ chức khai thác đất, đá trái phép trên diện tích hơn 1.000 m2, thuộc khu phố Đường Bào, đặc khu Phú Quốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1 xe cuốc, 2 xe tải lớn và hơn 100 m3 đất, đá đang được chuẩn bị đưa đi nơi khác. Thời điểm kiểm tra, nhóm người này không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Qua làm việc ban đầu, nhóm này khai nhận, lợi dụng khu vực Đường Bào hẻo lánh, ít người qua lại nên T.V.N (46 tuổi, ở xã An Minh, tỉnh An Giang) tổ chức khai thác khoáng sản trái phép.

Theo đó, T.X.T (46 tuổi, ở xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được T.V.N cho điều khiển máy đào, cuốc đất đưa lên xe tải do V.V.K (43 tuổi, ở xã Phú An, tỉnh An Giang) điều khiển để vận chuyển đi bán cho các cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng, xây dựng công trình.

Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm. Đồng thời, bàn giao vụ việc cho Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.