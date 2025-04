Thanh Hóa: Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép quy mô lớn

Ngày 11.4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Chu.

Bị can Nguyễn Viết Thông tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Trong 12 bị can, có 9 bị can bị bắt tạm giam và đều là lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông, gồm: Nguyễn Viết Thông (39 tuổi, giám đốc công ty), Nguyễn Viết Đại (49 tuổi, quản lý bãi cát), Hoàng Văn Nam (37 tuổi, ngụ xã Thọ Lâm, H.Thọ Xuân), Phan Việt Hà (35 tuổi, ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa), Lê Văn Tiến (43 tuổi, ngụ xã Đông Khê, TP.Thanh Hóa), Đinh Quang Quân (53 tuổi, ngụ xã Thiệu Toán, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Oanh (39 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa), Lê Phú Thao (71 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Hậu (34 tuổi, ngụ TT.Thọ Xuân, H.Thọ Xuân).

3 bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, và đều là người được Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông thuê đi hút cát trộm, gồm: Nguyễn Thị Vân (33 tuổi, ngụ TT.Thọ Xuân, H.Thọ Xuân), Nguyễn Văn Mạnh (28 tuổi, ngụ xã Xuân Thiên, H.Thọ Xuân) và Nguyễn Thị Tám (42 tuổi, ngụ xã Thọ Lâm, H.Thọ Xuân).

Các bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, từ giữa tháng 12.2024, bị can Nguyễn Viết Thông, Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông, đã tổ chức cho nhân viên và thuê tàu thuyền, nhân lực đi khai thác cát trái phép ở khu vực giáp ranh (khu vực không được cấp phép khai thác khoáng sản) giữa các mỏ cát trên sông Chu, thuộc địa bàn xã Thọ Lâm và xã Xuân Thiên (H.Thọ Xuân).

Đến ngày 23.3, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên bắt quả tang 3 tàu đang hút cát trái phép trên sông Chu, thuộc địa bàn các xã Thọ Lâm và Xuân Thiên.

Quá trình điều tra, những người liên quan khai nhận, họ đã khai thác cát trái phép cả ngày lẫn đêm, cát sau khi khai thác được đưa về các bãi tập kết của Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông để bán. Tổng số lượng cát khai thác trái phép là 12.318 m3.

Để khai thác cát trái phép, Nguyễn Viết Thông đã bố trí người cảnh giới cả trên bờ lẫn dưới khu vực dòng sông nơi khai thác.