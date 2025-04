Thanh Hóa: Khởi tố 2 nghi phạm khai thác cát trái phép

Ngày 4.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng thực hiện quyết định khởi tố bị can Trịnh Ngọc Cường (bìa phải) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, gồm: Trịnh Ngọc Cường (52 tuổi, ngụ xã Ngọc Phụng, H.Thường Xuân), và Vi Hồng Sao (39 tuổi, ngụ xã Yên Nhân, H.Thường Xuân).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Cường và Sao đã sử dụng máy múc, ô tô tải để khai thác cát trái phép trên suối Lửa và suối Khong (thuộc địa bàn thôn Lửa, xã Yên Nhân) đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Bước đầu cơ quan công an xác định tổng khối lượng cát mà Cường và Sao khai thác trái phép là 1.122 m3. . Số cát khai thác được Cường và Sao đã bán cho các đơn vị xây dựng, thu được tổng số tiền hơn 320 triệu đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.