Công an vào cuộc vụ khai thác cát trái phép hoành hành trên sông Mã

Ngày 22.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, giao Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, xác minh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Mã theo phản ánh của Báo Thanh Niên.

Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra tình trạng khai thác cát trên sông Mã ẢNH: MINH HẢI

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý tình trạng khai thác cát trái phép, ngăn chặn tình trạng này tái diễn gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản quốc gia.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian qua, trên sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) xuất hiện nhiều tàu, thuyền ngang nhiên hút cát trái phép bất kể ngày đêm.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cắt cử người canh gác, lắp camera theo dõi nhưng có những thời điểm các đối tượng vẫn ngang nhiên hút cát trái phép gây thất thoát tài nguyên.

Đáng chú ý, phía bờ sông khu vực khai thác cát trái phép đang triển khai dự án kè chống sạt lở giá trị hơn 82 tỉ đồng, nên tình trạng khai thác cát trái phép nếu không được ngăn chặn kịp thời, không xử lý dứt điểm sẽ gây sạt lở, ảnh hưởng đến công trình kè.

Tình trạng khai thác cát trái phép cũng đã được UBND H.Vĩnh Lộc ghi nhận, nhưng đơn vị này cho biết rất khó để xử lý do lực lượng cấp xã không được bố trí ca nô, xuồng, chưa được đào tạo điều khiển phương tiện đường thủy. Ngoài ra, tàu hút cát trái phép khi có lực lượng chức năng thì chạy tới khu vực giáp ranh giữa H.Vĩnh Lộc với H.Yên Định nên rất khó xử lý.